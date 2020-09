Jongeman (21) riskeert celstraf voor dreigen opblazen politiekantoor Alexander Haezebrouck

14 september 2020

Een 21-jarige jongeman moest zich maandag verantwoorden omdat hij op 5 maart vorig jaar ermee dreigde het politiekantoor in Roeselare op te blazen. “Tijdens een overbrenging naar de cel zei hij dat hij met een bommengordel het politiekantoor zou komen opblazen wanneer hij opnieuw vrijkwam”, zei het openbaar ministerie. De jongeman werd opgepakt voor andere feiten waarna een bevel tot aanhouding was gevorderd. De jongeman gaf nadien toe dat het een erg domme uitspraak was en ging na zijn vrijlating ook niet over tot actie. De jongeman stuurde maandag zijn kat naar de rechtbank. Voor de dreigementen riskeert hij nu een gevangenisstraf van 4 maanden. Vonnis op 14 oktober.