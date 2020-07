Jongelui ontdekken jeugdorganisatie Arktos dankzij volksspelen CDR

18 juli 2020

21u46 0

Sjoelbakken, hoefijzers gooien en verschillende andere volksspelen. Dankzij Arktos vzw kon de Roeselaarse jeugd er zaterdagmiddag kennis mee maken op het Stationsplein. “We willen in eerste instantie jongeren bereiken die hier al in het straatbeeld aanwezig zijn, maar daarnaast ook nieuwe jongeren toeleiden naar onze werking”, vertellen jongerenopbouwwerkers Jannes Decock en Pieter Caen. “Specifiek in Roeselare hebben we vijf verschillende initiatieven: Zomerspurt zijnde een Nederlands taalbad voor anderstalige jongeren, Joef waarbij jongeren beslissen welke jeugdinitiatieven in Roeselare zij willen financieren, een plaatsgerichte werking waarbij we in de eigen omgevingen activiteiten met jongeren opzetten, een meisjeswerking en onze wijkwerking op het Biezenhof.” Bijzondere aandacht ging zaterdagmiddag naar het coronaproof karakter van de volksspelen. Ontsmettingsmiddel en social distance waren nooit ver weg.