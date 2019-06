Jonge vader in spe haast zich naar stervende grootvader: rijverbod en boete VHS

24 juni 2019

19u22 0 Roeselare "Als je je grootvader nog eens wil spreken, moet je nu meteen naar het ziekenhuis rijden." Dat zinnetje was voor M.D. uit Roeselare aanleiding om dubbel zo snel als toegelaten te rijden in de bebouwde kom.

Het was een speciale dag voor M.D., op 18 september vorig jaar. Samen met zijn vriendin, die hoogzwanger was, trok hij naar de gynaecoloog voor een consultatie. Nadien zette hij haar weer af bij haar ouders en vertrok opnieuw, om middagmaal te gaan halen. “Maar onderweg kreeg mijn cliënt telefoon met verschrikkelijk nieuws”, zegt z’n advocaat. “Zijn grootvader lag op sterven en mijn cliënt kreeg te horen dat hij meteen naar het ziekenhuis moest, in het geval hij hem nog eens wou spreken. Mijn cliënt lag lange tijd overhoop met zijn grootvader maar dat telefoontje was voor hem het sein om de wrevel uit het verleden aan de kant te schuiven en toch naar het ziekenhuis te trekken. Hij wou z’n opa vertellen dat er een achterkleinkind op komst was.” M. repte zich om in het ziekenhuis te zijn maar reed veel te snel: ongeveer 100 km per uur in de bebouwde kom. Omdat de man in 2016 ook al eens veroordeeld werd voor overdreven snelheid, leverde de nieuwe inbreuk hem nu een zwaardere straf op: een rijverbod van negen maanden (waarvan bijna alles met uitstel) en een boete van 600 euro. Als hij op termijn z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. D. moet ook medische en psychologische proeven afleggen.