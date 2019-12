Jonge ondernemers zetten familietraditie opzij en organiseren kerstfeest voor dak- en thuislozen CDR

25 december 2019

18u04 23 Roeselare Er wordt wel eens gezegd dat jongelui egoïstisch zijn, maar dat geldt alvast niet voor Louis (21) en Jan-Willem Pauwelyn die woensdag hun eigen warm kerstverhaal schreven. Hoewel ze hun Brasserie Flandria traditioneel sluiten op Kerstdag om samen met de familie te vieren, beslisten ze dit jaar om hun horecazaak langs de Kermisstraat toch te openen en er bovendien een gratis Kerstfeest aan te bieden aan 100 mensen die het moeilijk hebben. “Op deze manier willen we hen graag een hart onder de riem steken”, aldus de broers.

“Kerstavond vieren we traditioneel met ons gezin”, gaan Louis en Jan-Willem verder. “Op kerstdag zelf is het dan jaar na jaar tijd voor koffie en taart bij de grootouders. Een echte traditie en een familiegebeuren dat we vandaag opzij schuiven. In de kerstperiode kan het namelijk niet op. Dagen aan een stuk wordt er veelvuldig getafeld en er worden stapels kerstcadeaus uitgewisseld. We staan er echter zelden tot nooit bij stil dat er veel mensen, ook hier in ons eigen Roeselare, de kans niet hebben om Kerstmis uitbundig te vieren. Daar wilden wij iets aan doen en zo groeide het idee om een gratis kerstdiner te geven.”

Brasserie Flandria, de horecazaak van de broers, is normaal gezien niet open op Kerstmis. Maar woensdag liep de zaak vanaf 17 uur toch snel vol. Niet met de vaste klanten, maar met mensen in een kwetsbare situatie. “Bij de voorbereidingen wisten we niet goed hoe we de juiste doelgroep konden bereiken. Daarom contacteerden we het Welzijnshuis dat enorm enthousiast reageerde. Zij kennen de Roeselarenaars die het moeilijk hebben en stonden als het ware in voor de gastenlijst van deze avond. Wij spraken op onze beurt onze trouwe leveranciers aan. We kregen de medewerking van Het Vleeshuis, Picobello, Atilla Dagvers en Wijnimport Roels. Dankzij hun gulheid werd het voor ons haalbaar om een uitgebreid kerstbuffet op tafel te zetten. Dat werd bereid samen met onze vrienden en familie. Mensen van het Welzijnshuis droegen op hun beurt een steentje bij en kwamen helpen om alles klaar te zetten en op te dienen. Zo zijn we erin geslaagd om een warm gebeuren te creëren in traditioneel de koudste periode van het jaar.”

Bij de gasten waren heel wat jonge gezinnen. Daarom regelden de broers ook wat kinderanimatie. Kerstsfeer was er volop dankzij de vele kerstbomen die het overdekte terras van Flandria sieren. “In het verleden schonken we ook al eens voedsel aan het sociaal restaurant Het Mannahuis. Dergelijke zaken geven echt wel voldoening. Een vervolg van ons initiatief van vanavond behoort dus zeker wel tot de mogelijkheden.”