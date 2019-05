Jong voetbaltalent mag sjotten bij Juventus Turijn: “Zo goed worden als Messi, Hazard en Ronaldo” Charlotte Degezelle

28 mei 2019

12u57 4 Roeselare De toekomst van het Belgisch voetbal zou wel eens in Roeselare kunnen liggen. Ralph Schoutteten (11), Arnaud De Jonghe (9) en Keira Devos (10) hebben tijdens de paasvakantie deelgenomen aan een Juventus Academy Training Camp met trainers van het Italiaanse Juventus Turijn en mogen nu het vliegtuig opstappen richting Italië. Ralph is geselecteerd voor de Juventus World Cup 2019, terwijl Arnaud en Keira deelnemen aan de Juventus Experience Days.

Het Juventus Academy Training Camp tijdens de paasvakantie leek het sportief hoogtepunt van het jaar te worden voor Ralph Schoutteten, Arnaud De Jonghe en Keira Devos. Welk voetbaltalent wil er niet de kneepjes van de sport leren van trainers van ‘La Vecchia Signora’ en zo in de voetsporen treden van Zinédine Zidane, David Trezeguet en Cristiano Ronaldo? En straks mag het trio zelf naar Turijn. “De Juventus Academy organiseerde voor het eerst verschillende stages in België en selecteerde enkele kinderen die er op technisch vlak uitsprongen en toewijding en karakter toonden”, zegt Domenico De Jonghe-Longordo, manager van de Juventus Academy Vlaanderen. “Het is uniek dat er op het kamp bij Dosko Beveren drie kinderen geselecteerd werden. Dat toont dat er veel talent in de streek aanwezig is. Het is geen garantie voor de toekomst, maar het trio mag zich alvast aan een unieke ervaring verwachten.”

Elitetornooi

Keira Devos en Arnaud De Jonghe vertrekken op donderdag 30 mei naar Turijn. Tot en met 2 juni nemen ze er deel aan de Juventus Experience Days. “Dit is een stage aan de Juventus Academy”, weet Domenico. “Er staan zowel trainingen als wedstrijden tegen lokale ploegen op de agenda en samen met een ex-speler van Juventus zullen ze ook het stadium en het museum van Juventus bezoeken.” Ralph Schoutteten mag zijn beste voetbalkunsten laten zien tijdens de Juventus Academy World Cup 2019, die plaatsvindt van 11 tot en met 15 juni. Dat is een internationaal elitetornooi in het jeugdcomplex van Juventus in Vinovo.

Koffers staan klaar

De drie jonge voetballertjes trappelen van ongeduld. Arnaud en Keira moeten maar enkele keren meer slapen. “Maar ik ben wel een beetje nerveus”, bekent Arnaud, die samen met Keira bij de U10 van KSV Roeselare speelt. “Ik ben een groot supporter van Juventus Turijn en spreek zelfs al een paar woordjes Italiaans. Ik heb nu al zin in de trainingen.” “Mijn koffer staat al klaar sinds vorige week woensdag”, glundert Keira. “Ik droom van een profcarrière en deze stage kan wel een stapje in de goeie richting zijn. Misschien zie ik ook wel mijn grote idool Ronaldo.”

Ralph, speler bij de U11 van Dosko Beveren, moet nog enkele weken langer geduld oefenen. “Ik vertrek midden de examens, maar mag die gelukkig vroeger maken van school. Ik heb geen zenuwen, maar vooral veel zin om te spelen. Ik wil ooit even goed worden als Messi, Hazard en Ronaldo.”