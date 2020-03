Jong van Hart zwaait voorzitter uit CDR

13 maart 2020

Op de H. Hartparochie is na negentien jaar het afscheid van Maurits Verstraete als voorzitter van Jong van Hart gevierd. De club werd opgericht in 1958. Maurits werd op 10 januari 2001 tot voorzitter gebombardeerd. Hij was de vierde in rij na Alfons Declercq, Irma Rosseeuw en meester Lievens.