Jong CD&V Roeselare zamelt kerstcadeautjes in voor kinderen die het minder breed hebben CDR

10 december 2019

08u05 0 Roeselare Jong CD&V zorgt er ook dit jaar opnieuw voor dat geen enkel kind in de kou blijft staan tijdens de eindejaarsperiode. Met hun initiatief ‘Iedereen Kerstman’ willen ze dat ieder Roeselaars kind een cadeautje onder de kerstboom vindt.

“De kerstperiode is een periode om aan elkaar te denken en elk kind heeft recht op een kerstcadeautje”, vertelt Wout Veranneman. “Net daarom organiseren we voor de tweede keer onze grote inzamelactie Iedereen Kerstman. Vorig jaar slaagden we er in om meer dan 100 cadeautjes in te zamelen. Dit dankzij verschillende gulle inwoners en een aantal Roeselaarse speelgoedwinkels die toonden dat ze het hart op de juiste plaats hebben. Ook dit jaar verzamelen we weer cadeautjes voor zowel jongere als oudere kinderen. We kloppen opnieuw aan bij de lokale speelgoedhandelaars met de vraag om een bijdrage te leveren, maar ook iedereen die het wil kan een pakje doneren. Deze kunnen op zondag 22 december afgegeven worden aan de CD&V-stand op de kerstmarkt voor het goede doel in de Zuidstraat. Dit van ‘s middags tot 20.30 uur. Als dat niet lukt, kan je voor ophaling steeds contact opnemen via stephaniedavidts@hotmail.com of via de facebookpagina ‘jong CD&V Roeselare’. Voor de verdeling van de cadeautjes werken we dit jaar samen met De Graancirkel. Het voedselverdeelpunt kent de gezinnen die het minder breed hebben waardoor zij perfect zijn om ervoor te zorgen dat de pakjes terechtkomen bij de families die ze goed kunnen gebruiken.”