Jong CD&V Roeselare deelt zonnecrème uit en wijst op gevaren van onbeschermd zonnen

17 augustus 2020

15u21 0 Roeselare Jong CD&V Roeselare greep de hittegolf aan om richting de Roeselaarse winkelstraten te trekken. Ze gingen de baan op om mensen aan te sporen zich goed te beschermen tegen de zon. Ze deelden zonnecrème uit om aandacht te vragen voor huidkankerpreventie.

Eén op de vijf Belgen krijgt namelijk ooit in zijn leven te maken met een vorm van huidkanker. Daarmee is het de snelst stijgende vorm van kanker. “Onbeschermd zonnen is een belangrijke oorzaak van het stijgend aantal huidkankers. Daarom delen we met de afdelingen van Jong CD&V Roeselare, Tielt, Ingelmunster en Staden zonnecrème uit”, vertelt Wout Veranneman, regiovoorzitter van Jong CD&V Roeselare-Tielt en organisator van de actie. “In de eerste plaats is het natuurlijk belangrijk om je huid goed te beschermen tegen de zon, zodat er geen schade kan veroorzaakt worden”, gaat Stephanie Davidts, voorzitter van Jong CD&V Roeselare, verder. “De flacons werden positief onthaald door de shoppers en terrasgangers die de zon trotseerden. Via deze actie willen we mensen bewust maken dat smeren enorm belangrijk is”, besluit Sander Braeye.