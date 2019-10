Jong Bergmolenbos voortaan te verkennen via nieuwe wandellus CDR

08 oktober 2019

13u19 0 Roeselare Stad Roeselare stapt letterlijk en figuurlijk de Week van het Bos in. Op zondag 13 oktober wordt de nieuwe wandellus in het Bergmolenbos van bijna drie kilometer aangelegd.

“Het Bergmolenbos is nog in volle ontwikkeling”, vertelt schepen Michèle Hostekint (Sp.a en De Vernieuwers). “Nu is er al 27 hectare aangeplant, maar het Bergmolenbos moet 135 hectare groot worden, exclusief het Sterrebos. Dit jaar en vorig jaar zijn er twee nieuwe poelen aangelegd en een bestaande poel uitgebreid, vooral voor de amfibieën die hier leven. De uitgegraven grond wordt gebruikt om bermen en paden op te hogen tot droge en toegankelijke wandelwegen . Zo hou je als wandelaar de voeten droog, maar de paden bieden ook een waardevolle habitat voor allerlei dieren en planten.”

Het nieuwe wandel- en fietspad wordt op 13 oktober om 14 uur feestelijk geopend samen met Natuur en Bos, Natuurpunt, Stad-Land-Schap ’t West-Vlaamse Hart en Meer Bomen in Roeselare. Doorlopend tot 17.30 uur kun je er onder andere een ritje maken op een vliegend tapijt getrokken door een paard, een mysterieuze vertelsessie bijwonen, een partijtje discgolf spelen en er rijden ook twee huifkarren rond. Meer info op www.roeselare.be.