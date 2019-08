Exclusief voor abonnees Jonathan en Lucas zoeken overnemer voor cultuurtempel: “Vijf jaar was De Verlichte Geest onze mancave, maar de combinatie met job en privé is onhaalbaar geworden” Charlotte Degezelle

13 augustus 2019

20u01 1 Roeselare Na vijf jaar trekken Jonathan Van Collie (37) en Lucas Aerbeydt (32) de deur van De Verlichte Geest definitief achter zich dicht. De uitbating van de cultuurtempel is niet langer combineerbaar met hun andere job en het gezinsleven. Dankzij optredens van onder andere Dog Eat Dog, Pro-Pain en Spoil Engine hebben de twee De Verlichte Geest (inter)nationaal op de kaart gezet en ze hopen dan ook overnemers te vinden.

De Verlichte Geest is al 24 jaar een vaste waarde in de Middenstraat. Jonathan en Lucas zwaaien er de scepter sinds eind 2015. “Toen de vorige uitbaters er de brui aan gaven, wilden we uit passie voor de muziek de organisatie van optredens niet verloren laten gaan. De focus heeft een tijdje op death en thrash metal gelegen, maar dat hebben we opengetrokken. We boekten rock- en metalbands, zetten blues jams op poten, starten met comedy-avonden, stelden de zaak beschikbaar voor fuiven en feestjes en hielden die ook nog open als café. Met dat laatste zijn we twee jaar geleden al gestopt wegens niet langer combineerbaar. Sindsdien ligt de focus echt op evenementen.”

