John (43) en de klappende nonnetjes: tuningfanaat en zusters brengen elke avond muzikale hulde aan spoedpersoneel AZ Delta Charlotte Degezelle

04 april 2020

10u15 0 Roeselare John Vandaele (43) is wellicht de allergrootste supporter van het team van AZ Delta dat zich non-stop in het zweet werkt om de coronacrisis te bedwingen. Elke avond vat hij stipt om 20 uur post aan de ingang van de spoedafdeling van AZ Delta waar hij het lied ‘You’ll never walk alone’ door de boxen van z’n getunede wagen laat knallen terwijl hij samen met de Zusters van Liefde, die vlakbij wonen, onophoudelijk applaudisseert voor de helden van de zorg. Z’n gebaar warmt de harten van de ploeg van AZ Delta. “Iedere dag bezorgt hij ons kippenvel”, horen we in het ziekenhuis.

Het is een ontroerend tafereel dat zich elke avond afspeelt ter hoogte van de spoedafdeling van AZ Delta langs de Meensesteenweg. Enkele minuten voor 20 uur parkeert John Vandaele zijn getunede auto met de deuren wagenwijd open tegenover de ingang van de spoed waar hij het gezelschap van enkele Zusters van Liefde krijgt die in het klooster tegenover het ziekenhuis wonen. Om klokslag 20 uur laat hij vervolgens ‘You’ll never walk alone’ van Gerry & The Pacemakers horen terwijl het gezelschap applaudisseert voor de ploeg van AZ Delta die steevast van het gebaar gebruikmaakt om even buiten te komen, een frisse neus te halen en bovenal de batterijen op te laden. “Hij is onze held, onze supporter van het eerste uur”, horen we op de spoedafdeling. “Het is fantastisch wat hij doet. Het beeld van hem bij z’n auto en de zusters die onophoudelijk klappen tot het liedje over is echt aangrijpend.”

Maar John vindt zijn dagelijkse gebaar niet meer dan normaal. “Niet ik, maar zij zijn hier de held in het verhaal”, zegt John. “Ik offer dagelijks maximaal enkele minuten van m’n tijd op voor hen, terwijl zij dag in dag uit alles op alles zetten in de strijd tegen het coronavirus. Mijn respect voor hen is torenhoog. Ik was AZ Delta sowieso al heel dankbaar voor alles wat ze gedaan hebben voor m’n pa toen hij vocht tegen kanker, maar de prestatie die ze nu leveren is ongezien. Bovendien lopen ze zelf continu zo’n groot risico en moet dit alles zo’n impact hebben op hun eigen leven. Neen, zij zijn hier absoluut de helden.”

John daagde op vrijdag 20 maart voor het eerst aan de spoed op naar aanleiding van een algemene oproep om te applaudisseren voor de zorg. “Ik woon hier om de hoek dus was het logisch om ter hoogte van de spoed te komen staan voor het eerbetoon. Bovendien betrok ik m’n auto in het verhaal omdat tuners vaak niet de beste reputatie hebben. Het leek me een kans om te tonen dat wij meer zijn dan snelheidsduivels en ook een hart hebben. Het lied You’ll never walk alone was eveneens een makkelijke keuze. Het is het lied dat die ochtend gelijktijdig door heel wat Europese radiostations werd gespeeld en de tekst is heel toepasselijk.” Maar John hield het niet bij één eerbetoon en blijft het dagelijks herhalen. “Elke dag zetten deze mensen alles op alles dus verdienen ze het gewoon om elke dag gesteund te worden. Ik hoop gewoon dat ik voor hen een klein verschil maak.”