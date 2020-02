Jobbeurs Roeselare ontvangt 46 bedrijven in Schiervelde CDR

10 februari 2020

Op dinsdag 18 februari organiseert Jobevents.be samen met VDAB, De Werkwinkel en ACV voor de zesde maal hun jobbeurs in Schiervelde. Maar liefst 46 bedrijven hebben honderden effectieve vacatures in de aanbieding. Bij de standhouders zitten zowel nationale spelers als Lidl, Defensie, Action, Partena en Ladbrokes als sterke regionale spelers zoals Sioen Industries, Agristo, Bellewaerde, Makkie, Galloo en Perrigo. Met Soubry, Joris Ide, Mulder Natural Foods, Desotec, Maselis en Zoutman zijn ook een aantal sterke lokale bedrijven aanwezig. De jobs die worden aangeboden gaan van arbeiders over administratieve profielen en zorgkundigen tot hoger opgeleiden. De beurs is vrij toegankelijk tussen 13 en 16.30 uur. Meer op www.jobevents.be.