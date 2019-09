Jilly (29) schrijft eerste thriller: “Droom hier al van sinds mijn elfde” Bart Huysentruyt

03 september 2019

13u46 2 Roeselare Jilly Olivier (29) uit Rumbeke, maar opgegroeid in Torhout, heeft met het boek ‘Onvoltooid verleden tijd’ haar eerste thriller klaar.

In het boek graaft de auteur in het verleden van het hoofdpersonage Simon, een bijna dertiger die een oude moord probeert op te lossen. “De inspiratie kwam vanzelf", vertelt Jilly Olivier. “Ik schreef al heel graag op school en ben met verhalen schrijven al op mijn elfde begonnen. Het doet me wel iets om nu mijn eerste thriller te kunnen voorstellen. Ik ben er heel trots op.” In het dagelijks leven is Jilly calculator. Ze maakt vooral offertes op. “Dat is iets helemaal anders, maar de combinatie van beide is heel interessant.” Ze is gehuwd en heeft twee zoontjes. En hoewel het eerste boek nog maar net klaar is, is Jilly Olivier al bezig met een opvolger. ‘Onvoltooid verleden tijd’ vind je op boekscout.nl of bestel je in elke boekhandel.