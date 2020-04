Jeugdverblijf hoopt op groen licht voor zomerkampen: “Velen verklaren ons gek dat we Het Rokken combineren met een fulltime job. Maar nu is dat wel ons grote geluk” Charlotte Degezelle

29 april 2020

16u26 0 Roeselare Het Roeselaarse jeugdverblijf Het Rokken zag de voorbije weken alle reserveringen tot juli geannuleerd worden. Bovendien blijft het voor zaakvoerders Katleen Defever en Kristof De Croock wachten op een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad of de zomerkampen mogen doorgaan. “We blijven positief, maar de zomer is goed voor zeventig procent van onze inkomsten”, zegt het koppel.

Terwijl het jeugdverblijf vorig jaar nog de twintigste verjaardag vierde met de bouw van een open schuur, blijft het er nu heel stil. “De lockdown viel samen met het moment dat de activiteiten hier normaal weer aanzwengelen”, vertelt Katleen. “Elk jaar krijgen we heel wat leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar over de vloer dankzij het onderwijsinitiatief Zoom@Regio en daarna is de paasvakantie ook altijd een druk moment. Maar dit jaar mochten we niemand verwelkomen. Meer nog, het regende plots annulaties.”

Herstellingswerken

Ook de zomer is voorlopig een vraagteken. “We volgen het nieuws op de voet en horen nu en dan wel een positief signaal, maar er is nog niets definitief. Samen met de jeugdbewegingen hopen we dat er snel groen licht komt voor de kampen en dat de veiligheidsmaatregelen haalbaar zijn. Nu al zijn we volop bezig met de voorbereidingen. We hebben de traditionele herstellingswerken vervroegd en proberen hierbij ook al rekening te houden met het coronaverhaal. Zo installeerden we aan de nieuwbouw een buitenkraantje waar we deze zomer extra lavabo’s kunnen aan koppelen om de handen te wassen.”

De weggevallen reservaties en de onzekerheid over de toekomst baren Katleen en Kristof de nodige zorgen, maar ze weigeren daaraan toe te geven. “Ons motto is altijd positief blijven en dat doen we ook. Maar het is een feit dat er momenteel geen centen, maar wel facturen binnenkomen. Zo werd vanmorgen nog alle sanitair voor de nieuwbouw geleverd en bovendien komen we voor geen enkele premie in aanmerking. Maar we zijn met Het Rokken gestart voor de jeugd. Zij zijn de toekomst en we moeten hen alle kansen geven. Dat klinkt misschien idealistisch, maar we geloven er nog altijd in. Wie hier overnacht, betaalt amper 7,40 euro per nacht. Van winst is geen sprake, maar Het Rokken is zelfbedruipend. Al het werk dat wij erin steken, is vrijwillig en voor ons pure liefhebberij. Velen verklaren ons al jaren gek dat we beiden Het Rokken combineren met een fulltime job. Maar nu is dat wel ons grote geluk, want we moeten niet leven van Het Rokken. Toch zou het moeilijk worden als ook de zomer volledig geannuleerd wordt. We staan dan ook te popelen om de jongeren zo snel mogelijk te ontvangen.” Meer info op www.hetrokken.be.