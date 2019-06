Jeugdverblijf Het Rokken klinkt met buren

op nieuwbouw CDR

04 juni 2019

08u46 0 Roeselare Het Rokken viert dit jaar z’n 20ste verjaardag. Het jeugdverblijf langs de Aardappelhoekstraat werd in mei 1999 uit de grond gestampt door Katleen Defever en Kristof De Croock. Het koppel greep de Dag van de Buren aan om samen met het wijkcomité en hun buren te klinken op de voorbije en de komende 20 jaar.

In totaal tekenden zo’n 190 mensen die Het Rokken een warm hart toedragen present. “We wilden 20 jaar Het Rokken vieren met de buren. Door hen mochten we groeien tot waar we nu staan”, zegt Katleen. “We trakteerden hen dan ook graag op hapjes, drankjes, braadworsten en desserts en genoten samen van een mooie dag vol zon, vreugde en vooral veel geluk.”

Eind juni

Gelijktijdig werd er ook even in de toekomst gekeken. Op het domein van Het Rokken wordt namelijk volop gebouwd aan een nieuwe open schuur met twee polyvalente ruimtes en een nieuw sanitair blok. Burgemeester Kris Declercq (CD&V) en gemeenteraadsvoorzitter Piet Delrue (Open Vld) kregen de eer het lintje door te knippen zodat alle buren de nieuwbouw al even konden verkennen. Die wordt trouwens eind deze maand officieel in gebruik genomen. Meer op www.hetrokken.be.