Jeugdspelers failliete KSV Roeselare mogen opnieuw voetballen dankzij nieuwe vzw LSI

02 oktober 2020

12u41

Bron: LSI 0 Roeselare De jeugdwedstrijden van het failliete KSV Roeselare kunnen vanaf dit weekend opnieuw doorgaan. Dat is het gevolg van een overeenkomst tussen de curator en een nieuw opgerichte vzw KSV Roeselare Jeugd. Bij de club zijn zo’n 200 jeugdspelers actief.

Nu twee weken na het faillissement van de club is gebleken dat het niet tot een overname van het stamnummer 134 komt, is curator Yves Francois overgegaan tot de fase van de liquidatie. Contracten van spelers, technische staf en medewerkers zijn ondertussen beëindigd.

Achter de schermen van de jeugdwerking is na het faillissement evenwel niet stilgezeten. “We richtten op 18 september met vijf trekkers een nieuwe vzw op”, vertelt ondervoorzitter Geert Deblaere, die in het verleden al jaren bestuurslid was toen SV Roeselare nog door een vzw was gerund. “Met één belangrijk doel: de jeugdspelers opnieuw laten voetballen. Dankzij een overeenkomst met de stad en met de curator is dat nu opnieuw mogelijk. De rest van het seizoen kunnen de jeugdwedstrijden afgewerkt worden. Er zullen veel spelertjes blij zijn. De voorbije twee wedstrijden werden uitgesteld en zullen we nog proberen in te halen.”

Hoe het volgend seizoen er precies zal uitzien, is nog koffiedik kijken. Er gaan stemmen op om met een nieuw stamnummer in de laagste provinciale reeks met een nieuwe club van start te gaan. Het karretje aanhaken aan een bestaande club die al in een hogere reeks actief is, is een andere optie.