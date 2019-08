Jeugdraad zoekt vrijwilligers voor Dag van de Jeugdbeweging CDR

14 augustus 2019

Jeugdraad Roeselare organiseert op 18 oktober opnieuw de Dag van de Jeugdbeweging. Die dag zetten ze alle leiders en leidsters in de bloemetjes met een heuse ochtendfuif, inclusief ontbijt. Omdat die dag alles in goede banen zou lopen, zijn ze nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met de opbouw en afbouw, met het bedelen van het ontbijt en ook om een oogje in het zeil te houden. Wie zich geroepen voelt, kan zich melden via de Facebookpagina Jeugdraad Roeselare.