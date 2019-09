Jeugdbewegingen trappen massaal nieuw werkjaar af SVR

22 september 2019

15u15 0 Roeselare Zaterdag werd het startschot gegeven van een nieuw werkjaar bij de jeugdbewegingen in de mandelstreek. Verschillende lokale afdelingen van zowel de KSA, de Chiro als de Scouts bliezen zaterdag massaal verzamelen.

De startdag is bij jeugdbewegingen traditioneel de dag waar oude en nieuwe leden van de jeugdvereniging elkaar voor het eerst leren kennen en waar er ook nieuwe leiders worden voorgesteld. Onder andere in Beveren gaven zowel de KSA als de Chiro het startschot aan de jeugdlokalen naast De Nieuwe Deure, maar ook in Rumbeke was er een startdag. Daar verzamelde KSA De Torrewachters op het kerkplein. In Tielt kwamen de KSA-leden dan weer massaal samen op het Alexianenplein en in Gits organiseerde de scouts een startdag aan domein ‘t Cringhene.