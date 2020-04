Jeugdbegeleidster Margot (18) hoopt vurig dat zomerkampen kunnen doorgaan: “We gaan poetsen, ontsmetten en onze handen nog vaker wassen” Sam Vanacker

18 april 2020

10u32 0 Roeselare De schrik zit er bij de jeugdbewegingen diep in dat de zomerkampen niet door zullen kunnen gaan. Daar heeft de Veiligheidsraad op dit moment nog niets over beslist. Dus blijven de jeugdbewegingen dromen van een mooie kampzomer. Maar dat doen ze met een klein hartje. Roeselaars jeugdbegeleidster Margot Verhelle goot haar zorgen in een open brief. “We houden de moed er in. Een zomerkamp is geen muziekfestival.”

Margot is achttien en staat aan het begin van haar derde zomer als moni voor vzw Jomba, een onderdeel van de jeugdwerking van de CM waarbij inclusieve zomerkampen georganiseerd worden voor kinderen met bijzondere zorgnoden. Deze zomer wil ze samen met zowat vijftig kinderen naar Westmalle op kamp trekken. Margot is de enige niet. Overal zijn de leiders van de scouts, de chiro en de andere jeugdbewegingen volop bezig met de voorbereiding van de zomerkampen. Allemaal zonder zeker te weten of ze wel zullen kunnen vertrekken.

Hoopvol

Margot goot samen met collega-begeleidsters Charlotte Verstraete (27) uit Deerlijk en Melissa Dedeyne (27) uit Sint-Denijs haar zorgen in een emotionele open brief. Die deelde ze op sociale media. “De paaskampen zijn afgelast. Begrijpelijk, maar voor velen van ons een streep door de rekening. Bovendien is het moeilijk om uit te leggen aan personen met een beperking waarom ze niet op ‘vakantie’ mogen. Veel mensen denken dat ze gestraft zijn, ook al zijn ze nog zo braaf geweest. Dus kijken we hoopvol uit naar de zomer.”

Voor veel kinderen is dat weekje kamp de enige manier om even een andere omgeving te zien dan hun voorziening. Het zou dan ook zeer pijnlijk zijn en aanvoelen als een zware straf als die kampen geannuleerd worden. Margot (18)

“Al jaren is de zomer een vaste afspraak en telkens opnieuw is het prachtig om te zien hoe iemand helemaal kan openbloeien tijdens het kamp. Voor veel kinderen is dat weekje kamp de enige manier om even een andere omgeving te zien dan hun voorziening. Het zou dan ook zeer pijnlijk zijn en aanvoelen als een zware straf als die kampen geannuleerd worden. Laat ons ook even stilstaan bij kinderen in problematische thuissituaties. Ook zij kunnen even op adem komen op kamp. Hetzelfde is van toepassing voor ouders van kinderen met een zware zorgvraag. Zij hebben tijdens deze quarantaineperiode hun batterijen al grotendeels opgebruikt.”

“Een zomervakantie is geen muziekfestival. We kunnen maatregelen nemen. We kunnen nog hygiënischer te werk gaan. We gaan onze handen en de ruimtes nog vaker poetsen, ontsmetten en wassen. We laten ons niet kennen en gebruiken de tijd die vrij kwam door de quarantaine om verder te werken aan de voorbereiding van het kamp. Dankzij sociale media en andere digitale communicatietools lukt een echte kampvoorbereiding van in ons kot wonderwel ook. We houden de moed er in en blijven hopen dat we in de zomer van 2020 zullen kunnen vertrekken op kamp.”

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) liet eerder deze week weten dat het nog te vroeg is om nu al te beslissen over het lot van de zomerkampen. Hij vroeg aan de afzonderlijke gemeenten en jeugdbewegingen om zeker nog geen beslissingen te nemen en kampen bijvoorbeeld preventief te schrappen.