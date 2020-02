Jeugdateljee organiseert spaghettifeest CDR

10 februari 2020

16u43 0 Roeselare Het Jeugdateljee, de jeugdbeweging voor kinderen en tieners met een beperking en hun broers en zussen, organiseert op zaterdag 22 februari zijn jaarlijks spaghettifeest.

De opbrengst van het spaghettifeest wordt benut om de kostprijs van de kampen zo laag mogelijk te houden. Het spaghettifeest vindt plaats in zaal De Kiem langs de Sint-Hubrechtsstraat 31, waar je vanaf 18 uur kan aanschuiven voor een bord lekkere spaghetti. Ook aan de vegetariërs werd gedacht en bovendien kan je starten met een bubbelig aperitiefje en eindigen met een romig dessert.

Deelnemen kost 12 euro voor volwassenen, zes euro voor kinderen tot 12 jaar. Je kan eveneens een portie spaghetti afhalen of een steunkaart voor drie euro kopen. Tickets kan je bestellen via Opstap op 051/20.65.59, jeugdwerk@vocopstap.be of door binnen te lopen aan het Stationsplein 46.