Jeugd Muziek Atelier pakt uit met nieuwe opleidingen

21 augustus 2019

In aanloop naar het nieuwe schooljaar pakt het Jeugd Muziek Atelier (JMA), waar kinderen vanaf de derde kleuterklas in contact komen met muziek maken, uit met enkele nieuwigheden. Voor het eerst pakken ze uit met de opleiding Muziek, Orff en Dans, een cursus specifiek voor kinderen van de derde kleuterklas en het eerste leerjaar waarop een speelse benadering van muziekbeleving centraal staat. Deze lessen gaan door op zaterdagvoormiddag van 9 tot 11 uur met tussenin een speeltijd. Leerlingen die deze cursus gevolgd hebben, kunnen op een ludieke manier de viool of de gitaar ontdekken en bespelen in de cursussen vioolinitiatie of gitaarinitiatie. Daarnaast lanceert JMA ook AMV voor volwassenen, een cursus voor tieners en volwassenen die hun kennis van notenleer willen bijwerken, History of Pop die de invloed van de popmuziek op de maatschappij onder de loep neemt en Rock, Pop & Songs voor tieners die gitaar of keyboard/synthesizer spelen en geïnteresseerd zijn in songmateriaal van typische popiconen. Inschrijven kan op zaterdag 31 augustus van 9.30 tot 12.30 uur, op woensdag 4 september van 14 tot 17 uur en op zaterdag 7 september van 9 tot 14 uur. Dit op de speelplaats van de Grauzusters op het Polenplein. Meer op www.jma-roeselare.be.