Jeugd Muziek Atelier opent inschrijvingen voor 2019-2020 CDR

23 mei 2019

07u51 0 Roeselare Het Jeugd Muziek Atelier (JMA) blikt al vooruit naar het schooljaar 2019-2020 met enkele nieuwigheden.

Zo kreeg de cursus muziek, Orff en dans een opfrisbeurt en kunnen kleuters en kinderen van het eerste leerjaar voortaan op zaterdagvoormiddag twee uur dansen, zingen en spelen met Orff-instrumenten. Daarnaast kunnen kinderen die deze cursus gevolgd hebben de gitaar of viool leren bespelen. In de Algemene Muzikale Vorming krijgen kinderen een ritmisch en muzikaal gevoel via het gedachtengoed van Carl Orff in plaats van te moeilijke theorie. Er wordt veel aandacht besteed aan samenzang, samenklank, ritme en motoriek en nieuwe leerlingen kunnen meteen starten met een instrument.

De inschrijvingen voor JMA vinden plaats op zaterdag 8 juni van 9.30 tot 14 uur en op woensdag 5, 12 en 26 juni van 14 tot 16 uur in de Nonnenstraat 1 of op www.jma-roeselare.be.