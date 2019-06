Jens Vollens lanceert single over Donald Trump… en de Amerikaanse president tweet er over CDR

20 juni 2019

14u17 0 Roeselare Na een single over de moeder van onze nationale doelman Thibaut Courtois, lanceert Jens Vollens (30) een nieuwe single over de Amerikaans president Donald Trump. Via een kennis op de Amerikaanse ambassade raakte de videoclip, grotendeels opgenomen in Oostende, tot in het Witte Huis. Niemand minder dan Donald Trump zelf stuurde een tweet de wereld in over het nummer die hij later wel opnieuw verwijderde.

Jens Vollens schopte het vorig jaar met z’n single Mama Courtois vanuit het niets tot cultfiguur onder de studenten. “Ik haalde met het nummer de hitlijsten, de nationale pers, heb tot op vandaag al ruim 30.000 streams op Spotify, 26.500 views op YouTube, stond al zo’n 40 keer op het podium en het nummer werd opgenomen op de Moose Bar-CD”, vertelt Jens. “Er was bovendien veel vraag naar een tweede single en die kon dus niet uitblijven.”

Voor die nieuwe single ging Jens letterlijk nog enkele stapjes verder, want hij maakte een nummer over de Amerikaans president Donald Trump. “Ik vind het gewoon leuk om te zingen over figuren die iedereen kent en bovendien bekt de naam van Trump goed. Het is opnieuw een nummer geworden dat iedereen vlot kan meezingen want ambiance is voor mij het allerbelangrijkste. De eerste reacties zijn alvast heel positief. Het nummer krijgt heel wat airplay, leeft op sociale media, zorgt voor nieuwe boekingen en de clip werd opgepikt door Ment TV.”

Die videoclip zette wel meer in beweging. Vollens maakte ervoor opnames op de luchthaven, het strand en de pier van Oostende en aan het Kasteel van Rumbeke. Overal duiken figuranten op met maskers van Trump. “Tijdens de opnames zei de cameraman al lachend dat we die clip tot bij Donald Trump zouden moeten krijgen”, zegt Jens. “Zelf had ik daar helemaal nog niet bij stilgestaan, maar ik heb een vriend die op de Amerikaanse ambassade werkt en die wou me wel helpen. Wel zei hij dat de videoclip best in het Engels ondertiteld zou worden omdat die anders nogal nietszeggend zou zijn voor de president. Geen enkele Belgische artiest heeft dit naar mijn weten al gedaan, maar toch maakten wij er werk van. De afgewerkte clip ging richting ambassade en belandde zo bij Trump zelve. Ik hoopte ergens wel op een reactie maar dacht er eigenlijk nooit nog iets van te horen.”

Tot plots Donald Trump een tweet de wereld instuurde waarmee hij reageert op het feit dat Jens zingt dat ‘de president doet wat ie doet… voor het geld’. “Dit had ik echt nooit verwacht. Wie kan er zeggen dat de Amerikaanse president een tweet aan hem besteed? Echt een kippenvelmoment. Het is alleen jammer dat de tweet ondertussen weer verwijderd werd, maar is dat niet typisch voor Trump?” ”, aldus Jens die benadrukt dat het niet om fake news gaat. “Ik denk niet dat de tweet het verschil zal maken voor de single, maar ik hoop toch het succes van ‘Mama Courtois’ te evenaren. Ondertussen zijn er al voorzichtige plannen voor een derde single, maar ik zie wel wat de toekomst brengt. Wat ik nu ervaar kan niemand me ooit nog afpakken.”

