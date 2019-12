Jens Vollens drijft de spot met BOB-controles in videoclip voor ‘4 promille uh ah’ CDR

11u56 0 Roeselare Jens Vollens (30) lanceert een spraakmakende videoclip bij z’n après-ski hit ‘4 promille uh ah’. In de clip steekt de Roeselaarse ambiancezanger niet alleen de draak met de BOB-controles, hij toont zich ook akkoord met de uitspraak van afscheidnemend politierechter Mireille Schreurs, echtgenote van Karel De Gucht, dat twee glazen alcohol in het verkeer bijna te verwaarlozen zijn.

“Ik deel absoluut die mening”, zegt Jens. “Bij een feest hoort een glaasje, weliswaar op een verantwoorde manier, maar twee glazen moet toch kunnen? Maar het is niet omdat de titel van mijn single vier promille is dat ik de jeugd aanspoor om massaal te drinken. Ik ben een voorstander van veilig en voorzichtig verkeer. Maar twee pintjes moet kunnen.”

In de clip ondergaat Jens een BOB-controle door de ravissante agente ‘Babbette’, die het niet al te serieus neemt met het politie-uniform, gebruik maakt van een uniek blaassysteem en graag nette jongens fouilleert. “De single is net voor de feestdagen uitgebracht en die gaan traditioneel gepaard met BOB-controles. Onlangs is nog gebleken dat deze BOB-controles niet altijd even serieus verlopen omdat er geen middelen of tijd voor zijn”, besluit Jens. “De optelsom van beide thema’s bleek de perfecte insteek voor een leuke videoclip.”