Jens Vollens bouwt après-ski feestje met nieuwe single ‘4 promille uh ah’ CDR

06 december 2019

08u22 0

Na ‘Mama Courtois’ en ‘Donald Trump’ lanceert Jens Vollens (30) vandaag z’n derde single: ‘4 promille uh ah’. Opnieuw een echt feestnummer. “Beide vorige singles konden rekenen op een mooie belangstelling”, vertelt Jens. “Ik kreeg een plekje op de Q-Moose Bar CD en mocht optreden op tal van feesten. Met ‘4 promille uh ah’ trekken we de lijn door. Het is het ideale feestnummer tijdens de après-ski, voor op kerstmarkten en in winterbars en straks ok tijdens de carnavalsperiode. Het is een heel aanstekelijk nummer, blijft heel de dag in je hoofd hangen en is net daardoor de perfecte meezinger.” Het nummer is een productie van David Vervoort en Jens Vollens en vanaf vandaag te koop via onder meer I-Tunes, Apple Music, Google Play Music,... ‘4 promille uh ah’ is ook te streamen via Spotify.