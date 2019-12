Jennifer stopt met El Dia en wijst Shopping en Centrum Roeselare met de vinger, maar die countert de kritiek: “We gaan geen privéfeestje betalen” Charlotte Degezelle

13 december 2019

12u09 0 Roeselare Jennifer Clement gooit de handdoek in de ring en zoekt een overnemer voor haar café El Dia aan het Stationsplein. Ze wijst vzw Shopping & Centrum Roeselare met de vinger en vindt dat de ene kant van het Stationsplein stiefmoederlijk wordt behandeld. Dat ze haar plannen voor de eindejaarsperiode moest annuleren, was de druppel. “Ik sluit een toekomst in de horeca niet uit, maar niet meer in Roeselare. Ik word hier gesaboteerd”, vindt ze. “Jennifer zou beter de hand in eigen boezem steken in plaats van de zwarte piet door te schuiven naar mensen die dit niet verdienen”, reageert centrumstrateeg Alex Leupe.

Drie jaar geleden nam Jennifer Clement café El Dia over. “Ik ben goed, maar streng gestart. Geen drugs, geen vechtpartijen en ook het alcoholverbruik hou ik in de gaten”, vertelt ze. “Ik startte de jaarlijkse Stationsfeesten op en organiseer regelmatig feestjes.” Maar nu zoekt ze een overnemer voor haar café . “Ik ben niet het type dat snel opgeeft, maar ik ben op. Ik blijf hier nog maximum een jaar achter de toog staan.”

“De vzw Shopping en Centrum Roeselare, die de Batjes en het eindejaar organiseert, vergeet altijd dat het Stationsplein meer is dan de tearooms aan de kop van de Ooststraat. Ik betaal ook mijn bijdrages, maar krijg niets terug. De voorbije jaren heb ik gezwegen en mijn plan getrokken, maar nu is het genoeg. Al in augustus trok ik naar de eerste vergaderingen voor de eindejaarsperiode. Ik mocht een volledig programma uitwerken dat voor de deur zou plaatsvinden. Ik boekte artiesten, contacteerde een koor,... Toen viel plots het overdekte podium dat ik zou krijgen weg, dus regelde ik zelf maar een podium. Vervolgens liet het koor weten dat de vzw hen zelf had gecontacteerd en dat ze op de kerstmarkt moesten optreden en niet bij mij. En dan moest ik vaststellen dat de opbouw voor eindejaar op het Stationsplein was gestart, maar dat er aan deze kant niets voorzien was. Ik kon dan ook niet anders dan met rode wangen alles annuleren.”

Slachtofferrol

Volgens centrumstrateeg Alex Leupe van Shopping & Centrum Roeselare klopt Jennifers verhaal niet. “We kunnen toch moeilijk een privéfeestje van één ondernemer bekostigen. Dat is niet eerlijk tegenover de andere zelfstandigen. De mensen van het verste stuk van het Stationsplein hebben twee opties gekregen: meestappen in het verhaal aan de kop van de Ooststraat of zelf initiatief ondernemen. Drie zelfstandigen, waaronder Jennifer, kozen de tweede optie, maar al snel haakten de twee anderen af. Jennifer stond er dus alleen voor. Ze droomde groot en ging er vanuit dat wij alles zouden betalen, maar dat kan niet. Ze wordt ook helemaal niet uitgesloten, want in de mate van het mogelijke - door de werfzone naast haar deur - zijn er kerstbomen geplaatst. Jennifer wentelt zich in de slachtofferrol. Het is jammer dat haar zaak niet draait zoals gehoopt, maar dan moet ze niet iemand anders als schuldige aanwijzen.”

Geïnteresseerden die El Dia willen overnemen, kunnen contact opnemen via jenniferclement@gmail.com.