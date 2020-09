Jempi Forever! K.W.C Mandelzonen en KOERS eren Jean-Pierre Monseré met herdenkingsweekend 50 jaar na z’n WK-zege Charlotte Degezelle

23 september 2020

10u58 2 Roeselare 50 jaar nadat Jean-Pierre Monseré in het Engelse Leicester wereldkampioen wielrennen op de weg werd, wordt de wielerlegende op 17 en 18 oktober in herinnering gebracht met een herdenkingsweekend. De Koninklijke Wielerclub De Mandelzonen, organisator van de Grote Prijs Monseré, bundelen hiervoor de krachten met KOERS. Museum van de Wielersport. Zij laten je onder meer fietsen in het spoor van Jempi, herdenken hem als familieman met een zoektocht en lanceren een exclusieve herdenkingstrui.

Een halve eeuw terug was Roeselare in een feestroes. Op 16 augustus 1970 slaagde Jean-Pierre Monseré, het joviale wielertalent die nog geen twee jaar prof was, er in om in het Engelse Leicester de wereldtitel op de weg binnen te rijven. De toekomst lachte de 22-jarige Krottegemnaar toe. Helaas besliste een tragisch accident tijdens een wedstrijd in Retie er anders over. Jempi overleed op 15 maart 1971, net geen zeven maanden nadat hij de regenboogtrui mocht aantrekken.

Coronaproof

Maar Jean-Pierre zit nog steeds in het hart en de herinnering van vele Roeselarenaars. De 50e verjaardag van z’n wereldtitel mocht dan ook niet zomaar passeren, ondanks corona. “We hadden eigenlijk plannen voor een echt jubileumjaar met een overvol programma”, zegt sportschepen José Debels (CD&V). “De moeilijke gezondheidssituatie die de wereld in z’n greep houdt besliste hier echter anders over. We waren dan ook heel blij dat K.W.C.De Mandelzonen toch iets coronaproof wou opzetten. We verenigden de krachten en realiseerden samen een veilig herdenkingsweekend onder de noemer ‘Jempi Forever!’.”

Dat vindt plaats op zaterdag 17 en 18 oktober. Trax, op een boogscheut van waar Jempi opgroeide, wordt het epicentrum van de herdenking. “Zowel op zaterdag als zondag pakken we uit met een bewegwijzerde wielertoeristentochten van 48 en 72 kilometer door het Brugse Ommeland”, weet Rino Vandromme, voorzitter van De Mandelzonen. ”Er is geen bevoorrading onderweg, maar aan de start krijgen de deelnemers een wafel en na afloop kunnen ze genieten van een gratis Jempi-biertje. Ook op beide dagen kan je deelnemen aan een familiezoektocht per fiets. Jempi was een echte familieman en ook dat willen we in ere houden. De zoektocht leidt via de permanent bewegwijzerde Monseréfietsroute en onderweg schotelen we de deelnemers vragen over het leven van Jean-Pierre voor. Hiermee zijn heel wat mooie prijzen, waaronder en E-bike Minerva van 850 euro te winnen. Op zondag koppelen we aan beide fietstochten ook onze Jempi Forever Lunch, een echte culinaire kampioenenmaaltijd met aansluitend de ontknoping van De Ronde van Vlaanderen op groot scherm. Omdat alles coronaproof zou verlopen zijn er tijdens de lunch maximaal 200 personen toegelaten, moet er ingeschreven (65 euro per persoon) worden met bubbeltafels tegen woensdag 14 oktober en volgen we in de zaal de strenge horecavoorwaarden. Voor de wielertoeristentocht werken we met tijdslots om te starten en moet er op voorhand ingeschreven worden. Voor beide tochten werken we ook met in en outs zodat de deelnemers elkaar niet kruisen en op Trax is een mondmasker sowieso verplicht.”

KOERS organiseert op hun beurt op 17 oktober om 19 uur een praatavond. “We verwelkomen onder andere de familie Monseré, biograaf Mark Van Hamme, oud-renners Freddy Maertens, Staf van Roosbroeck en Ronny Vanmarcke en de makers van de befaamde Belga Sport-reportage ‘Voor altijd wereldkampioen”, weet KOERS-conservator Thomas Ameye. “Via een voorinschrijving geven we eerst de kans aan de Vrienden van Koers om deze nostalgische avond bij te wonen. Als er nog plaatsjes over zijn op de tribune van TRAX stellen we die ter beschikking van het brede publiek.”

Collectors item

Tot slot willen de Mandelzonen Jean-Pierre graag permanent in het straatbeeld brengen met de lancering van een herdenkingstrui. “Voor dit collectors item gingen we in zee met de firma Action Sport. Het is te koop tijdens het herdenkingsweekend en via onze site”, weet Rino. “Ook herlanceren we het Jempi-bier dat ons niet alleen helpt om de herinnering aan Jean-Pierre levendig te houden, maar dat ook een duw in de rug is bij de organisatie van de G.P. Monseré in 2021.”

Meer info en inschrijven via http://www.gpmonsere.be.