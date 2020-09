Jef schrijft naar aanleiding van 75ste verjaardag een dichtbundel Valentijn Dumoulein

10u27 1 Roeselare Jef Soenens uit Roeselare heeft naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag een dichtbundel geschreven. Het resultaat heet Voorbij De Horizon.

“Dankbaarheid staat er in centraal”, zegt Jef. “Dankbaar voor het warme nest van een groot gezin waarin ik als oudste mocht opgroeien, in een traditionele katholieke sfeer en waar ik tot op heden mijn eigen spirituele weg mag zoeken. Ook dankbaar voor het sociaal engagement, een levenshouding met aandacht voor de zwaksten en voor de liefde en schoonheid voor onze taal die ik van mijn vader en moeder heb meegekregen. Verder vormden ook mijn vrouw, (klein)kinderen, mijn vrijwilligerswerk, mijn job in het buitengewoon onderwijs die ik 35 jaar mocht beoefnenen en mijn tijd bij de Chiro een inspiratiebron;”

Wie de dichtbundel wil kopen, kan Jef contacteren via 051/77.82.90 of jef.soenens@telenet.be, met vermelding van uw naam en adres.