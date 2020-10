Exclusief voor abonnees Jeanne (75) moest op 32ste job opgeven door chronische pijn en deelt ervaringen met Vives-studenten: “Neem onze klachten serieus” Valentijn Dumoulein

07 oktober 2020

13u17 0 Roeselare We sukkelen allemaal wel eens met pijn, maar bij Jeanne ‘Jo’ Stockman (75) uit Roeselare neemt die echter andere proporties aan. Als chronisch pijnpatiënt ervaart ze door reuma al ruim veertig jaar pijn in rug, handen en voeten, maar dat weerhoudt er haar niet van om vrijwilligerswerk te doen. Zo geeft ze als ervaringsdeskundige bij hogeschool Vives nuttige tips aan studenten. “Zie ons als een persoon en niet louter als een zieke”, geeft ze mee.

Van 7 tot 13 oktober is het de Week van de Pijn. In Vlaanderen hebben heel wat mensen te kampen met chronische pijn. Die is heel vaak niet zichtbaar voor de buitenwereld, maar wel zeer zwaar voor personen die hier dagelijks mee geconfronteerd worden. Jeanne ‘Jo’ Stockman uit Roeselare kampte al als kind met een zware vorm van acute gewrichtsreuma. In haar job als verpleegkundige verergerde dit nog door de dagelijkse belasting van haar rug en schouders. Hierdoor lijdt ze aan zware artrose en moest ze al op 32-jarige leeftijd stoppen met werken.

