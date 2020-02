Jarig op 29 februari? Restaurant De Ooievaar biedt je een gratis diner aan: “Als je je verjaardag maar om de vier jaar kunt vieren, moet je het goed doen” Charlotte Degezelle

17 februari 2020

18u22 12 Roeselare Francis Vinckier (59) en Ann Veranneman (57) runnen hun gastronomisch restaurant De Ooievaar in de Noordstraat dit jaar 35 jaar. Die verjaardag vieren ze door al hun jarige klanten te trakteren en dan vooral iedereen die op 29 februari jarig is. “Deze mensen kunnen hun verjaardag maar één keer om de vier jaar echt vieren. We willen hen daarom in de kijker zetten”, zeggen Francis en Ann.

De Ooievaar is het oudste restaurant van Roeselare. “Al horen we die term niet graag, want de sector staat niet stil en wij ook niet”, zeggen Francis Vinckier en Ann Veranneman. Hun horecaverhaal startte in 1985. Beiden hadden een horecaopleiding achter de rug en droomden van een eigen zaak. “Eigenlijk had ik graag de zaak van mijn vader - Romen in de Nonnenstraat - overgenomen, maar hij was er nog niet aan toe om plaats te ruimen en twee bazen in één zaak werkt niet”, vertelt Francis. “Ann en ik keken dan maar rond naar een eigen stek. Hier in de Noordstraat vonden we met de voormalige brouwerij De Ooievaar van burgemeestersfamilie Mahieu een unieke plek. De brouwerij werd stopgezet toen de Duitsers alle koperen ketels in beslag namen. Later diende dit gebouw als bottelarij en depot. Toen wij ons huurcontract tekenden, stond het pand al een jaar leeg.”

Dagschotels

Francis en Ann startten De Ooievaar op basis van een formule die Francis van thuis uit kende: dagschotels. “Het werkte in Romen, dus moest het ook bij ons lukken en inderdaad, dankzij de dagschotels nam De Ooievaar een vliegende start. Maar we hadden allebei een horecaopleiding achter de rug en we wilden eigenlijk ook wel dat tikkeltje meer. Een makkelijke keuze was het niet, maar geleidelijk evolueerden we meer richting de gastronomische keuken.”

We hadden allebei een horecaopleiding achter de rug en we wilden eigenlijk ook wel dat tikkeltje meer. Een makkelijke keuze was het niet, maar geleidelijk evolueerden we meer richting de gastronomische keuken Francis Vinckier

En dat is net waarvoor De Ooievaar nu zo gekend is. “We hadden het geluk dat we indertijd steun kregen van de banken. Ik denk niet dat ik nu nog de sprong zou durven wagen. Maar destijds hebben we die sprong echt zonder parachute genomen. Ooit droomden we zelfs van een eigen feestzaal, maar die is er uiteindelijk niet gekomen. Mede omdat we geen opvolging hebben.”

Verjaardagsactie

Voor de 35ste verjaardag van De Ooievaar dokterden Francis en Ann een leuke actie uit. “We schenken alle jarigen een gratis maaltijd. Voorwaarden zijn dat je met minstens vier personen komt eten - bij tweelingen gaat het dan om acht personen -, dat de drank niet inbegrepen is en dat de actie alleen geldt op de dag van de verjaardag zelf of, als we gesloten zijn, de eerstvolgende openingsdag.” Bovendien is 2020 een schrikkeljaar. “En 29 februari valt bovendien uitzonderlijk op een zaterdag. Hier konden we gewoon niet omheen. Daarom trakteren we iedereen die op 29 februari jarig is en hun partner om 18 uur op een gratis receptie met een hapje en een drankje. Bovendien kunnen de jarigen die dag ook gratis bij ons dineren, drank inbegrepen.”

Schrikkeljarig en zin om je verjaardag te vieren op de 35ste verjaardag van De Ooievaar? Meld je dan aan via info@restaurantdeooievaar.be. Meer info op www.restaurantdeooievaar.be.