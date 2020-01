Jarig Agro Expo grootser dan ooit, maar kopzorgen over parking rond Expo Roeselare Charlotte Degezelle

09 januari 2020

19u32 0 Roeselare De tweejaarlijkse internationale land- en tuinbouwbeurs Agro Expo viert tijdens het laatste weekend van januari zijn veertigstee verjaardag en de twintigste editie met een jubileumeditie. En feest wordt het zeker, want de beurs is in volle expansie. Nooit eerder mocht Agro Expo zoveel standhouders verwelkomen en nooit eerder moesten ze een megatent achter Expo Roeselare plaatsen om die allemaal een plaatsje te geven. Maar er is ook een minpunt: de parking. “Aangezien de stad het niet doet, leggen we zelf maar een shuttlebus in die de bezoekers van de site van de REO Veiling naar Agro Expo zal brengen”, zegt secretaris Marc Debode van Agro Expo.

Twee weken voor de start van Agro Expo, die op 25, 26 en 27 januari Expo Roeselare inpalmt, loopt de raad van bestuur van de beurs te glunderen. De eerste stand moet nog opgebouwd worden, maar nu al mogen ze spreken van een topeditie. “Agro Expo 2020 is een jubileumeditie. Niet alleen viert de beurs haar veertigste verjaardag, we zijn ook toe aan de twintigste editie en kunnen recordcijfers voorleggen”, zegt voorzitter Rik Vanwildemeersch.

“We mogen straks 170 exposanten verwelkomen, waarvan 35 nieuwkomers. Nooit eerder hadden we zoveel standhouders”, pikt secretaris Marc Debode in. “In september was Expo Roeselare eigenlijk al volzet en toen moesten er knopen doorgehakt worden. Zouden we investeren in een uitbreiding van de exporuimte met een tent of niet? Uiteindelijk hebben we besloten de geïnteresseerde standhouders niet teleur te stellen en een megatent van drieduizend vierkante meter op te zetten achter Expo Roeselare. 1.200 vierkante meter ervan wordt ingericht als standruimte, de rest zal benut worden voor onze rundvee-evenementen.”

Jonge ondernemers

Agro Expo mikt op 20.000 bezoekers. “De beurs is diverser dan ooit en voor het eerst focussen we ook echt op de jonge ondernemers in onze branche. Zij zijn broodnodig voor de toekomst van onze stiel en we willen hen dan ook graag een hart onder de riem steken”, gaat Debode verder. “Dit doen we onder andere door in primeur de Agro Expo Vives Awards uit te reiken aan zes laatstejaars van de opleiding agro- en biotechnologie van Agro Expo.”

Shuttlebus

De raad van bestuur kijkt duidelijk vooruit en toont zich ambitieus. Maar toch hebben ze ook één grote kopzorg: de parking rond Expo Roeselare. Het is de eerste editie van de beurs die georganiseerd wordt sinds de opening van Sportoase Schiervelde en de heraanleg van de parking aan de voorkant van Expo Roeselare. “Parking is echt wel een probleem. Alle parkeerplaatsen rond de expo zijn voorbehouden voor onze exposanten. Bezoekers worden dus verwezen naar de REO veiling. Met led-schermen zullen we aanduiden waar ze naartoe moeten en aangezien de stad niet investeert in een shuttlebus tussen beide locaties doen we het maar zelf.”

Op Agro Expo komen zowel de tuinbouw als de teelt van pluimvee, varkens en runderen aan bod. Er is onder andere de koeparade, een veiling van koeien en exclusieve embryopakketten, infosessies voor de jonge groentenproducenten over cybersecurity en crowdfunding, een studienamiddag over de alternatieve vleeskip en over de globalisering van de varkenshandel. Agro Expo is te bezoeken op 25, 26 en 27 januari van 10 tot 19 uur. De toegang bedraagt tien euro, kinderen jonger dan 12 komen er gratis in. Meer info op agro-expo.be.