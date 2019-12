Jarig 11.11.11 viert pioniers CDR

13 december 2019

07u09 1

Reden om te feesten de 11-groepen van Roeselare en Hooglede. Niet alleen kunnen ze terugblikken op een fantastische vierde editie van de 11.trail, 11.11.11 Roeselare is bovendien 50 jaar jong. Ze kwamen dan ookamen in de gebouwen van beMatrix voor een feestje. Daar werd bekend gemaakt dat de 11.trail dit jaar niet minder dan 20.071 euro opleverde. Bovendien werd ook de verjaardag van 11.11.11 Roeselare gevierd. De groepering ontstond in 1969 uit de interscolaire raad. Enkele geëngageerde leerkrachten zetten de schouders onder wat later de 11.11.11 werking zou worden. 50 jaar na datum zijn twee van de oprichters van het eerste uur, Lieve Dreesen en Antoon Verrue, nog steeds actief. Zij werden dan ook in de bloemen gezet.