Jan en Stefanie laten elke vrouw zich even prinses voelen dankzij Droomjurken Charlotte Degezelle

04 juli 2019

16u56 0 Roeselare Op zoek naar een unieke jurk voor een fotoshoot, een missverkiezing, een galabal of een trouwfeest? Dan kan je vanaf zaterdag terecht bij Droomjurken, de gloednieuwe winkel van Jan Vangheluwe en Stefanie Lacante langs de Noordstraat. Stefanie startte 12 jaar terug met modellenwerk wat uitmondde in een unieke carrière waarmee het koppel het beste uit elke vrouw naar boven haalt. “Want elke vrouw verdient het om te schitteren,” zegt het koppel.

Glitters, pailletten en glanzende stofjes vullen tegenwoordig het vroegere café Het Bourgondisch Kruis langs de Noordstraat. Zowel de beneden- als de bovenverdieping bulkt van de unieke gala-, bruids- en couturejurken. Zaterdag opent hier dan ook Droomjurken, het nieuwe project van Jan Vangheluwe en Stefanie Lacante dat gerust een meer dan uit de hand gelopen hobby genoemd mag worden.”12 jaar terug ben ik gestart met wat modellenwerk. Die hobby groeide al snel uit tot een echte passie waarbij ik de lat steeds hoger legde”, vertelt Stefanie. “Ik ging op zoek naar speciale jurken, wou steeds mooiere locaties, betere fotografen, uitmuntende visagisten, … Alles om te komen tot het perfecte plaatje en een mooi portfolio op te bouwen.” “Op den duur werkten we voor elke shoot een volledig concept uit en kregen daar heel wat complimenten over”, pikt Jan in. “Zo groeide het idee om onze ervaring te delen met andere modellen en fotografen. We richtten Luxury Photoshoot Events op, een exclusief evenementenbureau dat fotoshoots op unieke locaties en met oldtimers, roofvogels,… tot in de puntjes uitwerkt. Dat naast onze gewone job. Stefanie was tot voor kort onthaalmoeder, terwijl ik in het onderwijs sta.”

Stefanie kocht met de regelmaat jurken voor zichzelf, maar het koppel zocht ook als extra service jurken voor andere modellen. Daardoor puilde hun kleerkast al snel uit. “In het begin deed ik de jurken gewoon weer van de hand om nieuwe te kunnen kopen”, vertelt Stefanie. “Maar ik kreeg steeds vaker de vraag of mensen mijn jurken konden huren. Gelijktijdig vroeg het Nederlandse designlabel Branka Couture of wij hun eerste verdeelpunt wilden zijn. Dat zette ons aan het denken.” “We wisten al snel dat we op zoek moesten naar een winkelpand, maar beseften tegelijkertijd dat Ieper niet de goeie plek was voor ons concept. Dus verkasten we naar Roeselare en belandden we in het voormalige café Het Bourgondisch Kruis dat we de voorbije drie maanden transformeerden”, gaat Jan verder. “Vanaf zaterdag is iedereen hier welkom om onze droomjurken te huren of te kopen.”

In de winkel hangen in totaal zo’n 500 verschillende jurken en het koppel heeft ook nog een stock achter de hand. “Het grootste aandeel zijn huurjurken en de meeste zijn voorzien van een rijgkoord zodat ze voor alle maatjes passen”, zegt Stefanie. “De jurken zijn geschikt voor missverkiezingen, fotoshoots, kapperswedstrijden, galabals, huwelijksfeesten,… We willen vooral vrouwen gelukkig maken met onze jurken. Zo konden we al de laatste hartenwens van een terminaal zieke dame vervullen. Zij wou haar dochter dolgraag nog eens in een bruidsjurk zien. Ook lieten we onlangs enkele bewoners van De Lovie, het centrum voor mensen met een verstandelijke beperking in Poperinge, schitteren in onze prinsessenjurken. Een jurk kopen kan vanaf 50 euro en de prijzen lopen op tot 300 euro. Een jurk voor een week huren kan vanaf 45 euro en kan oplopen tot 200 euro voor een jurk waarvoor je anders 1.000 euro voor zou neertellen. Daarnaast verkopen we ook bijpassende schoenen en accessoires.”

Droomjurken is een pop-up die een jaartje in de Noordstraat blijft. “We zien het als een test. Aangezien we al heel wat bekendheid hebben in het modellenwereldje, moet ons concept quasi wel slagen. Maar het is een ingebouwde veiligheid en bovenal een opstapje naar de toekomst.”

Wie een Droomjurk wil kopen, is welkom langs de Noordstraat 59 op maandag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur, op vrijdag van 12 tot 15 uur, op zaterdag van 10 tot 18 uur en op zondag van 9 tot 12. Wie een jurk wil huren, dient een afspraak te maken. Meer op de facebookpagina’s Droomjurken en Luxury Photoshoot Events.