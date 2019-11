Jabbeeks bedrijf dat Roeselare in kerstsfeer doet baden, opent er nu ook een vestiging Charlotte Degezelle

29 november 2019

18u14 0 Roeselare Vrijdagavond is de kerstverlichting in Roeselare en deelgemeenten aangezet. Het bedrijf al een tiental jaar voor de feeërieke verlichting zorgt, is Verstraete Enterprises uit Jabbeke. Zaakvoerders Geert (71) en Sofie (39) Verstraete voelen zich bijzonder goed in de Rodenbachstad want begin 2020 openen ze er een gloednieuwe vestiging langs de Regina Wautersweg. Die nieuwbouw moet een huurpand in Ingelmunster vervangen.

Het zijn bijzonder drukke tijden voor Verstraete Enterprises. Vrijdagavond ontstaken ze de kerstverlichting in onder meer Roeselare en Kortrijk en de komende dagen en weken volgt de verlichting in nog heel wat andere steden en gemeenten. Een boeiende periode, maar tegelijkertijd kijken de zaakvoerders ook uit naar het moment dat ze de kerstverlichting overal opnieuw kunnen doven. “Want dan, eind januari, is het tijd om onze nieuwbouw hier in Roeselare te openen”, vertellen Sofie en Geert. “Op een site van 2.500 vierkante meter die vroeger eigendom was van Reizen Sercu realiseerden we een gloednieuwe vestiging. Die moet een depot die we momenteel in Ingelmunster huren vervangen. De nieuwbouw bestaat uit een depot, kantoren, een conciërgewoning en drie studio’s voor arbeidsmigranten. We kozen voor Roeselare als nieuwe thuishaven omdat de stad heel centraal in de provincie ligt en ook een goeie verbinding richting Oost-Vlaanderen heeft.”

Die locatie is niet zo belangrijk voor de kerstverlichtingsactiviteiten van het bedrijf, maar dat is dan ook maar een fractie van wat ze doen. Verstraete Enterprises werkt in hoofdzaak voor nutsbedrijven en is gespecialiseerd in de aanleg en het onderhoud van bovengrondse leidingen en verbindingen voor openbare verlichting, telecom, water,… “Daar zijn vaak wachtdiensten aan verbonden en bij problemen moeten onze mensen binnen het anderhalf uur ter plaatse kunnen zijn. Vandaar het belang van onze geografische spreiding.”

Maar terug naar de kerstverlichting. Roeselare is maar één van de steden waar Verstraete Enterprises die voorziet. Ze zijn onder meer ook actief in Kortrijk, De Haan, Knokke, Antwerpen, Brugge, Poperinge en Dentergem. “Onze allereerste opdracht ooit was in Brugge”, blikt Geert terug. “Toenmalig burgemeester Van Acker wou kerstverlichting in de straten van zijn stad. We hingen er toen niet minder dan 45.000 gloeilampen in de straten. Vandaag gaat het er allemaal een pak duurzamer aan toe en werken we uitsluitend nog met LED.” “In Roeselare kan je vanaf vandaag onder meer genieten van 63 overspanningen in het centrum, bollenbomen in de deelgemeenten en op de Grote Markt, dierenfiguren op de Grote Markt, lichtfonteinen op De Munt en aan de Sint-Michielskerk en we zorgden ook voor de verlichting in de 350 kleine kerstbomen en de bomen in de deelgemeenten”, pikt Sofie in. “De laatste week van oktober trokken we het kerstverlichtingsseizoen op gang en dat loopt tot eind januari. In de periode dat de verlichting er hangt, rijden wij wekelijks preventief rond om alles te controleren. Tijdens de feestdagen zelfs twee keer. We merken dat steden en gemeenten steeds voor meer kerstverlichting kiezen. Het is een instrument geworden om mensen naar hun stad te lokken en er zijn zeker trends. Eerst koos men voor koud wit, dan voor warm wit en op vandaag zien we heel vaak de combinatie van beide. Ook krijgen we steeds vaker de vraag om sfeerverlichting te voorzien die multifunctioneel gebruikt kan worden en de verlichting moet ook steeds vaker religieneutraal zijn. ”