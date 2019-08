Jaar na de grote opening: Sportoase Schiervelde trekt gemiddeld 850 bezoekers per dag Charlotte Degezelle

26 augustus 2019

10u23 4 Roeselare Sportoase Groep blikt tevreden terug op het eerste jaar van Sportoase Schiervelde. Precies één jaar na de opening maakt het zwembad- en multisportcomplex de evaluatie op. Het afgelopen jaar zijn er 315.000 bezoekers geweest. Vooral het zwembad blijkt een grote publiekstrekker, maar ook de fitness krijgt steeds meer volk over de vloer.

De zomer van 2018 was een ‘specialleke’ voor sportief Roeselare. Op zondag 5 augustus sloot het Spillebad na 46 jaar de deuren en drie weken later opende Sportoase Schiervelde voor het eerst de deuren. Roeselare smachtte al jaren naar een nieuw zwembad, want de problemen met het Spillebad, dat bovendien te klein was geworden, stapelden zich op.

Beter dan verwacht

Ondertussen zijn we een jaar verder en wat blijkt? Het Spillebad, dat wacht op een herbestemming, is al lang vergeten en de Roeselarenaar heeft Sportoase Schiervelde meer dan warm onthaald, ondanks een moeilijke start. De dag na de opening brak er ’s avonds namelijk brand uit in de sauna in de dameskleedkamer van de fitness. “Een jaar na opening kunnen we terugblikken op een bijzonder succesvol jaar”, glundert algemeen directeur van de Sportoase Groep Michaël Schouwaerts. “315.000 bezoekers hebben de weg gevonden naar het nieuwe zwembad- en multisportcomplex. Dat is een pak meer dan de 260.000 die we vooropgesteld hadden. Tijdens de feestelijke opening kwamen veel enthousiaste bezoekers over de vloer en die massa is blijven komen. We klokken voor het eerste jaar af op een gemiddelde van 850 bezoekers per dag die een sportieve activiteit kwamen beoefenen.”

Publiekstrekkers

Vooral het zwembadencomplex - bestaande uit onder andere een 25 meter sport- en wedstrijdbad, een instructiebad met beweegbare bodem, een peuter- en kleuterzone met speelelementen en een recreatief deel met een golfslagbad en een familieglijbaan, een duoglijbaan en een wilde kreek - wordt heel druk bezocht. “We tellen er 760 zwemmers per dag en mogen het zwembad dan ook meer dan een schot in de roos noemen”, gaat Schouwaerts verder. “Ook de fitness slaat aan, met ondertussen meer dan 680 vaste leden en ondertussen ook al meer dan 18.000 deelnemers aan de groepslessen. De persoonlijke begeleiding in de grootste fitness in de regio slaat duidelijk aan.”

Soort bezoekers

Naast heel wat individuele bezoekers kon Sportoase Schiervelde in het eerste jaar ook al rekenen op een groot aantal vaste bezoekers. “Zo hebben 24 scholen en zes clubs hun plaats gevonden bij ons en leren zo’n 1.150 leerlingen en 650 recreatieve- en competitieve clubzwemmers wekelijks de juiste zwemtechnieken aan.”

Tijdens vakantieperiodes en in de weekends is het aandeel individuele bezoekers een stuk groter. “Ook daar bewijst het concept van Sportoase Schiervelde haar nut”, meent Schouwaerts. “Absolute topmaand was maart 2019 met 31.793 bezoekers en waar Sportoase Schiervelde in de krokusvakantie alleen al 12.291 bezoekers mocht ontvangen.”