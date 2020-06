Jaar effectief voor notoire Colruytdief Alexander Haezebrouck

10 juni 2020

18u26 0 Roeselare Een veertigjarige man uit Kortrijk is veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar effectief voor het plegen van opnieuw een dertigtal diefstallen, vooral in grootwarenhuis Colruyt. Een vertegenwoordiger van Colruyt vroeg om de man een winkelverbod op te leggen, maar daar ging de rechter niet op in omdat hij hem een effectieve straf heeft gegeven.

De veertigjarige dakloze man kampt me teen zware drugsverslaving en staat al jarenlang bekend bij politie en gerecht voor tal van feiten. Deze keer stond hij samen met een 32-jarige man uit Kortrijk opnieuw terecht voor een dertigtal diefstallen. Een groot deel daarvan pleegden ze in grootwarenhuis Colruyt, Dreamland, Delhaize, Kruidvat en nog op andere plaatsen. Vooral de hardnekkige drugsverslaving van de man speelt hem parten. “Vaak gaat het om pietluttige zaken”, pleitte zijn advocaat tijdens het proces. “Zo ging hij er eens vandoor met een fiets, om die 300 meter verder opnieuw in de gracht te gooien. Vaak herinnert hij zich nadien niets meer van zijn feiten omdat hij ze pleegde onder invloed van drugs. Hij zit ondertussen vier maanden in voorhechtenis en dat is goed geweest voor hem om opnieuw structuur in zijn leven te krijgen.” Dirk P. rijgt sinds 2000 de veroordelingen aaneen en liep al meer dan 20 veroordelingen op. Hij is nu veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van één jaar. Zijn kompaan uit Kortrijk is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden met uitstel maar moet een tijdlang strenge voorwaarden naleven.