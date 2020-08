Jaar cel voor vernielingen bij OCMW Roeselare en Agentschap Inburgering en Integratie Kortrijk LSI

18 augustus 2020

11u04

Bron: LSI 3 Roeselare Een 40-jarige man uit Izegem is dinsdag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van een jaar en een boete van vierhonderd euro voor vandalisme aan de gebouwen van het OCMW in Roeselare en het Agentschap Inburgering en Integratie in Kortrijk.

De 40-jarige man uit Izegem, die afkomstig is uit Roemenië, zorgde voor een waar angstklimaat bij zowel het OCMW in Roeselare als het Agentschap Integratie en Inburgering in Kortrijk. Dinus-Marius T. bedreigde de medewerkers tot hij bij beide instellingen niet meer welkom was. Het escaleerde op 2 en 3 maart. Op 2 maart trok hij naar het Welzijnshuis in de Gasthuisstraat in Roeselare. Daar haalde hij enkele grote stenen uit zijn rugzak en vernielde zeventien ramen. De man werd herkend op camerabeelden, maar de politie kon de man niet meteen opsporen.

Een dag later trok de man naar het Agentschap Integratie en Inburgering in Kortrijk. Daar volgde hij een integratiecursus en een cursus Nederlands, maar werd ook daar al de toegang geweigerd na herhaaldelijke problemen. Ook daar haalde hij grote stenen uit zijn rugzak en gooide er een glazen deur aan diggelen. Daarna was hij nog niet gekalmeerd en trok hij naar het CVO Miras op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. Daar gooide hij twee tv-schermen kapot. Volgens de man deed hij dat uit frustratie omdat hij zijn persoonlijke spullen niet terugkreeg toen hij naar Roemenië wilde terugkeren.

Aan enkele medewerkers van het OCMW en het Agentschap moet Dinus-Marius T. elk vierhonderd euro betalen. Aan het agentschap zelf 2.830 euro, aan het Roeselaarse OCMW 470 euro.