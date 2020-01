Jaar cel voor seksueel geweld in garagebox na zatte nacht Alexander Haezebrouck

17 januari 2020

09u03 0 Roeselare Een 32-jarige man uit Roeselare is veroordeeld tot een jaar cel voor het slaan van een vrouw tijdens de Nacht van Rodenbach vorig jaar. De vrouw werd ’s morgens na een zatte nacht vol verwondingen wakker op de matras van de man in een garagebox.

De vrouw had er een bijzonder zware nacht op zitten. Eerst had ze tijdens de Nacht van Rodenbach ruzie met haar vriend en raakte ze slaags met een andere vrouw. Nadien raakte ze haar vriend kwijt en ging ze op café. Op camerabeelden was te zien hoe de vrouw ladderzat op het terras tussen enkele tafels en stoelen viel en pas minuten later weer recht krabbelde. Ze stelde op het terras ook seksuele handelingen met een andere man. Niet veel later liep ze de 32-jarige Roeselarenaar tegen het lijf die ze nog kende uit het uitgaansleven. Beiden zijn op camerabeelden te zien hoe ze hand in hand over straat lopen. Na een tussenstop bij een vriend belandden ze op de matras van de man in een garagebox. Daar beleefden ze duidelijk een wilde nacht. De vrouw werd 's morgens wakker en was hevig aan het bloeden uit haar geslachtsdeel. De beklaagde verwittigde meteen de hulpdiensten. “De vrouw had een scheur in haar geslachtsdeel opgelopen”, zei het openbaar ministerie. “Volgens de arts kon dit alleen gebeurd zijn door agressief seksueel geweld met een stom voorwerp, zoals bijvoorbeeld een vuist.” In het bloed van de vrouw werd ook cocaïne en cannabis teruggevonden. De man werd vervolgd voor verkrachting en opzettelijke slagen en verwondingen. Voor de verkrachting werd de man vrijgesproken. Naast de gevangenisstraf van een jaar is de man ook veroordeeld tot een boete van vierhonderd euro. De vrouw stelde zich geen burgerlijke partij in de zaak.