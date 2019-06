Jaar cel extra voor drugsverslaafde dief: “De maatschappij kan niet alles voor jou doen” LSI

25 juni 2019

13u28

Bron: LSI 0 Roeselare Davy S. (46) uit Roeselare is door de rechter in Kortrijk veroordeelt tot een jaar cel voor tien diefstallen uit een offerblok en winkels in Kortrijk en Roeselare. De man zat al 15 jaar in de cel na een pak veroordelingen. “De maatschappij kan niet alles voor jou doen, je moet ook zelf iets doen”, aldus de rechter.

“Ik krijg als ex-gedetineerde nergens hulp, zo gemakkelijk is het niet om van mijn drugsverslaving af te geraken hoor. Maar het interesseert me niet meer”, zei Davy S. tijdens een eerdere zitting. Hij hield woord en kwam niet meer vanuit de gevangenis afgezakt om zijn vonnis te aanhoren.

Zes dagen na zijn eerdere voorlopige vrijlating uit de gevangenis sloeg Davy S. op 13 maart toe. Met een kniptang en lange strook met kleefband op zak probeerde hij kleingeld te stelen uit een offerblok in een Roeselaarse kerk, voor S. een beproefd recept. Dankzij een alerte kerkganger kon hij gevat worden.

Verder onderzoek maakte duidelijk dat hij tussen februari en november 2018 ook verantwoordelijk was voor tal van winkeldiefstallen bij Delhaize, Colruyt, Lidl en Ici Paris XL. De buit: vuilniszakken, een potje yoghurt van 55 eurocent en marsepeinbolletjes. Op de trein stal hij ook 130 euro uit de handtas van een medereizigster en stak het geld in zijn onderbroek tussen zijn bilnaad. Hij kon toen in het toilet van de trein geklist worden.

“Ik zat al 15 jaar in de gevangenis en bij mijn vrijlating kon ik nergens terecht. Op hulp hoef ik als heroïneverslaafde niet te rekenen, op werk evenmin. Hoe moet ik aan eten of geld geraken, denk je?”, fulmineerde hij. De rechter wees de man op zijn verantwoordelijkheid en gaf hem een jaar cel.