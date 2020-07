Jaar alcoholslot en drie maanden rijverbod na duik in gracht met 2,48 promille in Roeselare LSI

23 juli 2020

Roeselare Een automobilist die op 5 oktober vorig jaar langs de Rumbeeksegravier in Roeselare met zijn auto in de gracht sukkelde, zal zijn auto drie maanden langs de kant moeten laten staan. Dat besliste de politierechter in Kortrijk.

C.S. lag in de auto op de passagiersstoel nog zijn roes uit te slapen toen de politie passeerde. Hij bleek maar liefst 2,48 promille alcohol in het bloed te hebben. En dat was niet voor het eerst, want de voorbije jaren liep hij al vier eerdere veroordelingen voor alcoholintoxicatie op. Op 5 oktober vorig jaar herinnerde hij zich zelfs niet meer dat hij voor zijn duik in de gracht ook nog tegen een betonnen afsluiting was gereden. Het signaal voor de man om zich bij een psychiater te laten behandelen. Van de politierechter kreeg hij naast drie maanden rijverbod ook de verplichting om daarna een jaar lang enkel met een auto met alcoholslot te mogen rijden en een boete van 1.600 euro.