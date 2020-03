Italiaanse Champions League-match van Knack Volley afgelast door coronavirus CDR

09 maart 2020

Gezondheid gaat voor. Daarom beslisten Knack Volley Roeselare en hun Italiaanse tegenstander Civitanova om de terugwedstrijd in de kwartfinales van de Champions League-volleybal, die woensdag in Italië achter gesloten deuren gespeeld zou worden, te annuleren. Niet alleen wil men zo voorkomen dat de spelers van Knack Volley en hun entourage besmet zouden raken met het coronavirus, maar door niet naar Italië af te zakken vermijdt het volleyteam ook dat ze eventueel vast zouden raken in het land waar ondertussen 16 miljoen mensen zeker tot begin april in quarantaine gezet zijn. Door deze beslissing is Knack Volley Roeselare wel meteen uitgeschakeld in de Champions League.