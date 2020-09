iSkate strikt Franse rolschaatsdanskampioene voor lessen op skatepark Trax en organiseert tweede Roller Bike Parade op autovrije zondag Sam Vanacker

11 september 2020

17u49 0 Roeselare Naar aanleiding van de Week van de Europese sportclubs pakt skateclub iSkate Izegem-Roeselare op zaterdag 19 en zondag 20 september uit met tweedaagse aan Trax. Net als vorig jaar is er op autovrije zondag de Roller Bike Parade, terwijl de Franse rolschaats-danskampioene Laurence Sabas twee dagen demoles komt geven.

Mede dankzij K3's Roller Disco wint rolschaatsdiscodansen stilaan aan populariteit in Vlaanderen, terwijl veel mensen tijdens de coronacrisis het rolschaatsen of skeeleren ook (her)ontdekt hebben. Dat is Steven Leeman van iSkate niet ontgaan. Verschillende Vlaamse rolschaatsclubs zakken zaterdag zelfs speciaal naar Trax af om de Franse rolschaatsdanser aan het werk te zien. “Vorig jaar gingen wij naar Frankrijk in het kader van de week van de Europese sportclubs en dit keer draaien we de rollen om”, zegt Leeman. “Er was meteen veel interesse van andere clubs. Enkele damesteams zoals het Gentse Rampzalig, de Brugse rollerbabes, rec.attack en never2late2skate komen - coronaproof - langs voor de les en zullen zelf ook hun ervaring delen op Trax. Eindigen doen we met een echte Rollerdisco in Hypnosis Dance Center. De ruimte is er relatief beperkt en alle plaatsen zijn nu al nagenoeg volzet, maar op een houten vloer kunnen skaten vormt absoluut een meerwaarde.”

Alles op wieltjes welkom voor tweede Roller Parade

Op autovrije zondag 20 september zijn er ook lessen van de danskampioene gepland, maar dan doet iSkate er nog een schepje bovenop. Enerzijds wordt gestart met een nieuw Start2Skate-traject, maar ook de AG Roller Bike Parade is terug van weggeweest. “Die is er niet alleen voor skeeleraars, maar ook voor rolschaatsers, skateboarders, fietsers, steppers,... Alles en iedereen op wieltjes is welkom. Rond 14 uur gaan we de baan op en net als vorig jaar vormen we een colonne achter een wagen waarop een dj plaatjes draait. Tomorrowland op wieltjes, zeg maar.”

Meer info over de skeeler-en rollertweedaagse is te vinden op www.iskate.be. Op zondag kan iedereen zich gratis aanmelden.