iSkate Izegem-Roeselare haalt AG Roller Bike Parade naar Roeselare: “Tomorrowland op wieltjes” Charlotte Degezelle

02 augustus 2019

09u01 28 Roeselare Als het van Steven Leeman en Tatiana Ribeiro afhangt, loopt alles en iedereen binnenkort op wieltjes in Roeselare. Met hun inline skateclub iSkate Izegem-Roeselare halen ze op 17 augustus en 21 september de AG Roller Bike Parade naar Roeselare. Bovendien introduceren ze het skeeleren op de fietsvierdaagse West-Vlaanderens Mooiste en starten ze een ‘Start 2 S kate’-traject op.

Steven Leeman en Tatiana Ribeiro zijn al jaren verslingerd aan skeeleren. Ze leerden elkaar zelfs kennen dankzij hun wieltjes. Die gezamenlijke passie willen ze nu overdragen op anderen. Steven richtte in 2016 al de recreatieve sportclub iSkate Izegem-Roeselare op, maar nu willen Steven en Tatiana een versnelling hoger schakelen. “Veel mensen denken nog altijd dat het een sport voor kinderen is, maar niets is minder waar”, vertelt Steven. “Dat willen we op zaterdag 17 augustus en zaterdag 21 september bewijzen met de AG Roller Bike Parade. Die is er niet alleen voor skeeleraars, maar ook voor rolschaatsers, skateboardes, fietsers, steppers,... Alles en iedereen op wieltjes is welkom. We willen een grote karavaan vormen achter een wagen waarop een dj voor de nodige beats zorgt. Het wordt dus een beetje Tomorrowland op wieltjes. Voor één keer mogen we ons, onder begeleiding van de politie, ook op de openbare weg wagen. We starten om 14 uur op de TRAX-site en volgen een parcours van tien kilometer door het centrum. In Brussel brengt zo'n parade duizend sportievelingen bijeen, wij hopen voor de eerste editie in Roeselare op honderd bezoekers.”

West-Vlaanderens Mooiste

De AG Roller Bike Parade is maar een eerste aanzet om meer mensen aan het skeeleren te krijgen. iSkate Izegem-Roeselare bundelt ook de krachten met West-Vlaanderens Mooiste. “Op zaterdag 24 augustus worden twee parcours van fietstochten, de ene telt 25 kilometer en de ander het dubbel, ook opengesteld voor skeeleraars. Beide tochten zijn klinkervrij en bevatten geen hellingen. Wie zo'n tocht niet aandurft, kan in Expo Roeselare terecht in onze skeelerzone, waar ze de sport eens kunnen uittesten.”

Omdat je het ijzer moet smeden terwijl het heet is, lanceert iSkate Izegem-Roeselare tot slot vanaf 1 september een Start 2 Skate-traject. “Tien zondagen op een rij is er een les van 19 tot 20 uur op de TRAX-site. Stap per stap leren we de deelnemers onze sport aan. Deelnemen kost vijftig euro.”

Meer info op www.iskate.be en de Facebookpagina ISkate.