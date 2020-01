Isabel Lapeirre unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter Unizo Roeselare Charlotte Degezelle

23 januari 2020

09u59 0 Roeselare Isabel Lapeirre (41) is de nieuwe voorzitter, en bovendien de eerste vrouwelijke voorzitter, van Unizo Roeselare, met meer dan 500 leden één van de grootste afdelingen in Vlaanderen van de ondernemersvereniging. Ze volgt Bernhard Demuynck op.

Lapeirre is zaakvoerster van familiebedrijf Lapeirre Woningbouw en werd unaniem verkozen op de bestuursvergadering. “Ik wil de mensen rondom mij graag inspireren. Positiviteit, betrokkenheid, gedrevenheid, pro-activiteit en eerlijkheid zijn enkele van de kernwaarden in mijn bedrijf en deze sluiten perfect aan bij de doelstellingen van Unizo Roeselare. Als gedreven bestuursteam willen we samen op een pro-actieve en positieve manier het ondernemerschap in Roeselare stimuleren, ondersteunen en verbeteren waar mogelijk. Als nieuwe voorzitter bouw ik graag verder op de succesvolle evenementen en acties van de voorbije jaren. Dit gaat van netwerkevenementen tot info-avonden, ontbijt met de burgemeester en het alom gekende weekend van de klant of dag van de ondernemer. Daarnaast willen we met Unizo de stem zijn voor ondernemers naar het stadsbestuur toe en spelen we hier een belangrijke adviserende rol in het beleid op lokaal en regionaal niveau”, zegt Isabel die in een bestuur komt van 25 ondernemers actief in verschillende sectoren.

Isabel volgt Bernhard De Muynck van Akurad Advocaten op die vijf jaar voorzitter van de ondernemersvereniging was. Hij blikt tevreden terug op zijn voorzitterschap. “Het was een hele eer om vijf jaar voorzitter te mogen zijn. Unizo Roeselare is een hechte en ondernemende bestuursploeg. Doorheen de jaren zorgden we ervoor dat bijvoorbeeld Weekend van de Klant en Dag van de Ondernemer niet onopgemerkt voorbijgingen in Roeselare. Dit jaar was die laatste een echt hoogtepunt. Live uitzending op radio 2, bet bezoeken van tien inspirerende Roeselaarse ondernemers, Patrick Lefevere de onderscheiding ‘durver of doener’ overhandigen om dan uiteindelijk de dag af te sluiten met een bomvolle filmzaal. Het succes zit hem in een goeie organisatie en hechte groep waar iedereen zijn steentje bijdraagt. Ik blijf actief als bestuurslid om verder aan de kar te trekken.”

De volgende activiteit van Unizo Roeselare is alvast een klepper van formaat. “Samen met Unizo Izegem strikten we Bart Verhaeghe”, weet Isabel. “Decor van de avond is het nieuwe gebouw van Skyline Communications. Hij komt spreken over lef en ambitie. Twee eigenschappen die ondernemers typeren. Plaatsen zijn beperkt, dus inschrijven is de boodschap!”. Dit kan via https://www.unizo.be/bartverhaeghe.