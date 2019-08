Inzamelactie en crowdfunding na verwoestende brand bij jong koppel LSI

22 augustus 2019

19u17

Bron: LSI 0 Roeselare Na een alles verwoestende brand bij een jong koppel op de Rodenbachwijk in Roeselare is een inzamelactie voor spullen en een crowdfunding opgestart. Initiatiefnemers Gwendoline Lefere en Hilde Chiers van vzw ’t Goede Doel West-Vlaanderen zetten er hun schouders onder. “We kennen beiden het getroffen koppel en zo’n tegenslag raakt ons”, klinkt het.

Woensdagnamiddag ging in de Jan Hijoenstraat op de Rodenbachwijk in Roeselare de woning van Thomas V. (25), Shauni M. (23) en hun twee kinderen van respectievelijk 3 jaar en 8 maanden volledig in de vlammen op. Het vuur blijkt aangestoken door V. na een echtelijke ruzie. Hij raakte daarbij zelf zwaar verbrand. “Aangestoken of niet, dat maakt voor ons niets uit”, vertellen Gwendoline Lefere en Hilde Chiers. “We zijn geraakt door het leed van het koppel en willen er voor hen zijn en steunen.” Daarom stampten ze een inzamelactie voor spullen en een crowdfunding uit de grond. “We zijn blij vast te stellen dat heel wat mensen solidair zijn”, aldus Gwendoline, die in het dagdagelijkse leven met de Facebookhulpgroep Zonder honger naar bed Roeselare-Moorslede-Dadizele-Westrozebeke ook al in de bres springt voor diegenen die het nodig hebben. “Er kwamen al drie paar nieuwe schoenen, kinderkledij, donsdekens, een eenpersoonsbed met matras, pampers, babybedje, salon- en keukentafel en zelfs geld binnen. Kledingzaak Killi’Jo bood Shauni zelfs al een volledig nieuwe tenue aan. Die solidariteit is hartverwarmend.” Er is vooral nog nood aan keukengerief, potten en pannen en elektrische huishoudtoestellen. Wie een centje wil storten, kan daarvoor op gofundme.com onder de naam ‘SOS Thomas, Shauni, Milas en Elies’ terecht. Wie spullen wil doneren, neemt best vooraf even contact op met Gwendoline via Facebook of via email op gwendolinelefere@hotmail.com. (LSI)

Thomas V. verblijft ondertussen met zware brandwonden in een kunstmatige coma in het Gentse UZ, Shauni M. kan met haar 2 kinderen voorlopig bij haar schoonmoeder terecht. De sociale dienst van het OCMW staat ook paraat om hulp te bieden.

De aanpalende woning van Björn Degroote en Anouscka Desmet deelde ook in de brokken bij de brand. “Rook- en roetschade aan de zijmuur en de goot beschadigd”, aldus Björn. “Maar het had erger gekund. Wellicht moeten we de man (Ive Depoorter uit Moorslede, nvdr) bedanken die de brandweer bijsprong en meteen met water onze woning probeerde te vrijwaren. En de brandweer uiteraard. We waren net drie dagen op vakantie in de buurt van het Nederlandse Groenloo. We braken onze reis meteen af en keerden huiswaarts, zo’n drie en een half uur rijden. Een fikse domper, niet in het minst voor onze twee kinderen.”