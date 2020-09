Inwoners beslissen mee over nieuw wijkhuis in Beveren Valentijn Dumoulein

26 september 2020

14u18 1 Roeselare Op een participatiemoment in Expo Roeselare konden inwoners van Beveren hun mening geven over de plannen voor een nieuw wijkhuis. Dat komt er in de periode 2022-2023.

“Het wijkhuis is er voor Beverse verenigingen en burgers”, weet schepen van wijkhuizen Tom Vandenkendelaere (CD&V). “Om van dit wijkhuis een thuis te maken voor bestaande maar ook voor nieuwe projecten en activiteiten, vinden een reeks participatiemomenten plaats, waarvan er zaterdag één op het programma stond. In juni bevroegen we de Beverse verenigingen en burgers al naar hun ideeën en wensen voor het toekomstige wijkhuis, telefonisch en via enquête. Daaruit bleek dat de Bevernaar voor 4 soorten activiteiten wil langskomen in het toekomstige wijkhuis: ontmoeting, vormingen en workshops, duurzame en groene projecten en evenementen.”

Via een aantal workshops gingen de Bevernaars zaterdagt verder op deze thema’s en werkten hierrond projectvoorstellen uit. “De komende weken krijgen deze projectvoorstellen, en de ruimte die hiervoor nodig is, verder vorm, waarna dit wordt meegenomen in het bestek voor de ontwerper”, aldus schepen Vandenkendelaere. Enkele ideeën die op de vergadering naar voor kwamen zijn een invulling voor quizen, familie- en dorpsfeesten en samen studeren.”

Wie nog niet in het traject betrokken is, maar dat graag wil, kan de dienst Samenleven contacteren via samenleven@roeselare.be of 051 26 24 64.