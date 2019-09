Inval is tijdelijk creatief buurthuis op Onze-Lieve-Vrouwemarkt CDR

27 september 2019

Krottegem krijgt met Inval een tijdelijk creatief buurthuis in enkele leegstaande woningen op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt. Inval moet een bruisende culturele ontmoetingsplek worden waar ook enkele creatievelingen een werkplek vinden. Gelijktijdig voorkomt Inval de verdere verloedering van de leegstaande panden.

Op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt staan enkele leegstaande woningen die eigendom zijn van de stad en die op termijn moeten wijken voor een nieuwe ontwikkeling op de site Damman-Croes en de vroegere bibliotheek De Vriendschap. Die leegstand laat zich voelen. “De gebouwen stonden te verkommeren en de eerste sporen van inbraak, vandalisme, sluikstorten en zelfs brandstichting waren al duidelijk zichtbaar”, vertellen Bart Camerlynck en Toon Wybo. “De langdurige leegstand van de gebouwen heeft een negatieve invloed op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt. Daarom benaderden we met een aantal buurtbewoners de Stad met de vraag of we een tijdelijke invulling mochten geven aan de 2 woningen met huisnummers 38 en 40.”

Dat leidde tot de oprichting van vzw Inval. “Als 100% apolitiek burgerinitiatief willen we de leegstaande gebouwen omvormen tot een bruisende culturele ontmoetingsplek voor Krottegem. De Onze-Lieve-Vrouwemarkt heeft een groot onbenut potentieel als kloppend hart en bruisend plein voor Krottegem. Wij willen helpen om samen met de reeds bestaande initiatieven, gaande van de Krottegemse Ransels tot Kippegem, een nieuwe dynamiek aan het plein en bij uitbreiding Krottegem te geven. Naast een eigen programma met muziek, kunst, culinaire activiteiten, het openstellen van de tuin,… wordt onze buurtstek verrijkt door de aanwezigheid van een aantal ‘vaste bewoners’ die intrekken in tijdelijke ateliers, werkplaatsen, oefenruimtes, een muziekatelier, ... Daarnaast zullen ook een aantal sociale organisaties die werken met jongeren die moeilijker aansluiting vinden op school, werk en samenleving bij gelegenheid gebruik maken van onze ruimtes om deze jongeren een zinvolle dagbesteding aan te bieden.We laten dit tijdelijk project graag organisch groeien door actief te zoeken naar en in contact te treden met geïnteresseerde buurtbewoners, buurtorganisaties of kunstenaars met eigen projecten en voorstellen.”

Op zondag 6 oktober 2019 opent Inval voor de eerste maal de deuren. “Op vandaag hebben we de gebouwen voorlopig voor een periode van één jaar ter beschikking. We voorzien op 6 oktober om 11.19 uur een kort officieel openingsmoment vanop ons balkon met de Bevergemse rosten, Luc Dufourmont, waarna de deuren openen. Er zal een bar, DJ’s en live muziek zijn en iedereen is welkom.”