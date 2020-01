INVAL doet je kennismaken met ‘spoken word’ CDR

29 januari 2020

In het creatieve buurthuis INVAL wordt op zaterdag 8 februari voor het eerst een ‘spoken word’ evenement georganiseerd. “Iedereen is van harte welkom om kennis te maken met deze kunstvorm die de laatste jaren wat in de vergetelheid was geraakt”, vertelt initiatiefneemster Nele De Pestel. “Nu duikt vooral uit activistische hoek het ‘gesproken woord’ weer vaker op als manier om zich te uiten. Dit onder de vorm van ‘slam poetry’ met een maatschappijkritische boodschap, maar ook de klassieke dichter is in opmars. “ Tijdens ‘Woord-en- gesprokkel’, zoals Nele het event doopte, komen slam poetry, voordragers en zelfs bizarre en komische kortverhalenvertellers aan bod. “Voor deze avond wist ik vertellers en dichters uit Kortrijk, Brugge, Gent en Brussel te strikken om het publiek hier te laten kennismaken en warm te maken voor deze kunstvorm. Het wordt heel erg de moeite want de mensen die aantreden zijn niet de minste. We hebben onder meer Tilke Wouters die een eigen collectief heeft opgericht in Gent en Alex Deforce die al verschillende kunstprojecten deed met onder meer Brihang en NTREK.” De voorlees- en voordachtmomenten worden afgewisseld met een streepje muziek. Iedereen is welkom om 20 uur aan de Onze-Lieve-Vrouwemarkt 40. Als inkom kan je een vrije bijdrage betalen die integraal naar de artiesten gaat.