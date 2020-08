Internetbedrijf Plenso lanceert app Bubbelbende om horecaklanten te registreren: “Horeca ontzorgen en privacy van klant garanderen” Charlotte Degezelle

03 augustus 2020

15u15 0 Roeselare Met de app Bubbelbende wil het Roeselaarse internetbedrijf Plenso de horeca, maar ook wellness- en fitnesscentra, helpen bij de verplichte registratie van hun klanten. Zaakvoerders die met Plenso in zee gaan krijgen een unieke QR-code voor hun zaak en door deze te scannen kunnen hun klanten zichzelf op een coronaproof manier registreren. Uitbaters moeten op die manier geen tijd steken in de bijkomende administratieve rompslomp, terwijl ze ook de privacy van de klanten kunnen garanderen.

Wie op café gaat, in een tearoom van een ijscoupe wil genieten of uitgebreid op restaurant gaat tafelen, iedereen moet vandaag zijn aanwezigheid (laten) registreren in het kader van het contactonderzoek dat een snelle verspreiding van het coronavirus moet tegengaan. Dat betekent een extra belasting voor alle horecaondernemers. “En zij hebben het in huidige coronatijden al niet gemakkelijk”, zegt Jeroen Soenen, zaakvoerder van Plenso. “Van onze klanten actief in de horeca horen we dat de impact enorm is. We wilden hen graag op de een of andere manier helpen en zo ontstond het idee om de app Bubbelbende te ontwikkelen.”

Geen administratieve rompslomp

Onmiddellijk nadat de melding vanuit de Veiligheidsraad omtrent de verplichte registratie kwam, staken Jeroen en z’n collega Kristof Plovie de koppen bijeen en ’s anderdaags was er al een bruikbare maar rudimentaire versie van de app klaar die onmiddellijk werd uitgerold bij 15 zaken. De dagen nadien werd die verder op punt gezet. “Bubbelbende is er hoofdzakelijk voor de horeca, maar kan ook perfect gebruikt worden door zaakvoerders van fitnesszaken en welnesscentra. Meer nog, lokale besturen kunnen zich aanmelden en vervolgens ons registratiesysteem tegen een nog lagere prijs, of eventueel zelfs gratis, aanbieden aan alle horecazaken op hun grondgebied. De insteek is eenvoudig. We willen de horeca ontzorgen door de registratieplicht te digitaliseren. Op die manier maken we niet alleen komaf met een rompslomp aan papieren, die trouwens onhygiënisch zijn, die moeten ingevuld en bewaard worden, maar kan de registratie via de smartphone gebeuren en daarbij moeten de uitbaters zich ook geen zorgen maken over eventuele boetes. Door samen te werken met advocaat Dirk Clarysse, specialist ondernemingsrecht waaronder privacy en IT, van Bright Legal kunnen we bovendien garanderen dat het systeem ook waterdicht is op vlak van privacy, gegevenswerking en onder welke omstandigheden we de gegevens ter beschikking stellen aan de contacttracers.”

Bubbelbende is voor de gebruiker heel eenvoudig. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich tegen een vanafprijs van 10 euro per maand zelf inschrijven via http://www.bubbelbende.be. “Dit duurt amper een zestal minuten doordat we keihard ingezet hebben op automatisatie. Maar voor wie hier niet zo in thuis is, bieden we natuurlijk ook de nodige support. Direct na online betaling krijgen ze van ons een QR-code en een unieke code waarmee klanten die geen QR-codes kunnen scannen zich toch via de site kunnen aanmelden. Men kan de app dus direct gebruiken. Bij aankomst moeten de klanten die QR-code gewoon scannen om zich aan te melden. We kunnen ook de menukaart van de zaak aan die code koppelen zodat ze deze aansluitend kunnen raadplegen. We bieden ook de mogelijkheid om je bij vertrek uit te checken. Dat moet niet, maar het helpt contacttracers wel om nog nauwgezetter na te gaan welke bubbels er tegelijk in een zaak aanwezig waren als er sprake is van een besmetting. Alle data worden op onze servers bewaard en gewist na 21 dagen. De gegevens worden uitsluitend aan de overheid ter beschikking gesteld in het geval van een vastgestelde besmetting en binnen de wettelijk bakens.”

