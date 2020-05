Internationaal Beiaardfestival schrapt luisterplaats in tuin dekenij CDR

28 mei 2020

07u33 3 Roeselare Ook deze zomer organiseert de Roeselaarse Klokkengilde haar Internationaal Beiaardfestival. Door de coronacrisis en de verplichte afstand kan er geen luisterplaats voor het publiek georganiseerd worden in de tuin van de dekenij. Ook de bezoeken aan de Sint-Michielstoren zijn geschrapt.

De zomer in Roeselare is onlosmakelijk verbonden met het Internationaal Beiaardfestival. Door de coronamaatregelen wordt het dit jaar een iets andere editie, maar genieten van de concerten kan van op de straten en pleinen in de binnenstad. Die worden deze zomer één grote luisterplaats. Er zijn van 2 juli tot en met 27 augustus wekelijks beiaardconcerten op donderdag om 20 uur. De concerten worden om 19.45 uur aangekondigd met het ‘klein akkoord’, dat verzorgd wordt door de Klokkengilde. Op 2, 9, 16 en 27 augustus verzorgt stadsbeiaardier Koen Cosaert de concerten, op 30 juli en 13 augustus is dat Wim Berteloot, stadsbeiaardier van Roeselare en Brugge.

Daarnaast ontvangt de Sint-Michielstoren deze zomer ook enkele gastbeiaardiers. Op 23 juli bespeelt Dina Verheyden, beiaardier van O.L.V.-over-de-Dijle in Mechelen, de beiaard. De winnaar van de Internationale Beiaardwedstrijd Koningin Fabiola 2019, de Amerikaan Alex Johnson, komt op 6 augustus naar Roeselare en Jasmijn De Wachter, stadsbeiaardier van Sint-Niklaas, laat op 20 augustus haar kunnen horen.